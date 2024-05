Nikon erreicht wichtigen Meilenstein in der Produktion von Wechselobjektiven

Düsseldorf, 24. Mai 2024 – Nikon freut sich bekannt zu geben, dass die Produktion von NIKKOR-Objektiven für Nikon-Wechselobjektivkameras im April 2024 den beeindruckenden Meilenstein von 120 Millionen erreicht hat.

Als einer der wenigen Hersteller weltweit, der seinen Fertigungsprozess mit der Herstellung von optischem Glas beginnt, bietet Nikon NIKKOR-F-Objektive für Spiegelreflexkameras und NIKKOR-Z-Objektive für spiegellose Kameras an.

Im Jahr 2023 feierte NIKKOR den 90. Jahrestag seiner ersten Produktveröffentlichung und lässt sich weiterhin von seiner bemerkenswerten Geschichte und seinen technologischen Fortschritten inspirieren. Geleitet von der Verpflichtung, zur Entwicklung der Imaging-Kultur beizutragen, widmet sich Nikon weiterhin der Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten für die Bildgebung und baut dabei auf dem Erbe der Marke NIKKOR auf.

Die Marke NIKKOR

Seit der Eintragung der Marke NIKKOR durch Nikon (damals Nippon Kogaku K.K.) im Jahr 1932 ist NIKKOR ein Pionier der optischen Spitzenleistung. Seit der Einführung der Aero-Nikkor-Objektive für die Luftbildfotografie im Jahr 1933 ist Nikon noch immer einer der wenigen Hersteller, der seinen Fertigungsprozess mit der Herstellung von optischem Glas beginnt.

Vom ersten Entwurf bis zur Endkontrolle durchläuft jedes NIKKOR-Objektiv einen sorgfältigen Prozess, der den strengen Qualitätsstandards von Nikon entspricht. Dieses unermüdliche Engagement legt den Grundstein für die außergewöhnliche optische Leistung und die überragende NIKKOR-Qualität.

Im Laufe der Jahre hat NIKKOR immer wieder Spitzentechnologien in seine Objektive integriert, darunter Funktionen wie Blendensteuerung, Autofokus und Bildstabilisator (VR). Das Vermächtnis wird mit NIKKOR-Z-Objektiven fortgesetzt, die speziell für Nikons spiegellose Kameras entwickelt wurden und über ein neues Bajonett mit dem branchenweit größten Durchmesser verfügen. Diese Innovation eröffnet neue Möglichkeiten im Objektivdesign und steigert die optische Leistung.

Die große Auswahl an NIKKOR-Z-Objektiven, die in den letzten Jahren auf den Markt kamen, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Nikon Grenzen verschiebt. Dazu gehört das Flaggschiff NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, das mit einer Blende von f/0,95 als lichtstärkstes Objektiv in der Geschichte von Nikon Rekorde aufstellte.1

1 Unter den Wechselobjektiven für Nikon Kameras.