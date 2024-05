Fotobearbeitung in der Porträtfotografie: Skylum kündigt neue App an

Skylum, Hersteller KI-basierter Bildbearbeitungssoftware wie Luminar Neo, kündigt neue Softwarelösung für die professionelle Bearbeitung von Porträts an

Die Softwarelösung wurde zusammen mit der renommierten Porträtfotografin Julia Trotti entwickelt und wird im September 2024 gelauncht

Ein KI-optimierter Workflow automatisiert routinemäßige Gesichtsretusche

Berlin/ New York, 23. Mai 2024 – Skylum, führender Anbieter von KI-basierter Bildbearbeitungssoftware wie Luminar Neo und Anbieter von Luminar Adventures, kündigt sein Projekt „Barcelona“ – eine neue Desktop-Anwendung speziell für die professionelle Bearbeitung von Porträts – an.

Mit der neuen Softwarelösung, die Skylum gemeinsam mit der renommierten Porträtfotografin Julia Trotti entwickelt hat, reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach zeitsparenden Werkzeugen für die Porträtfotografie. Die neue Anwendung ermöglicht es professionellen und Hobby-Fotograf:innen, sich besser auf ihren kreativen Workflow und die Arbeit mit ihren Kund:innen zu konzentrieren. Die Anwendung, vorläufig “Barcelona” genannt, wird im September 2024 eingeführt. Sie ermöglicht Fotograf:innen, routinemäßige Gesichtsretuschen mithilfe eines effizienten, KI-optimierten Workflows zu automatisieren. Dieser läuft lokal auf dem Gerät der Benutzer:innen und ist so einfach wie die Anwendung von Presets. Durch präzise und anpassbare Maskierungswerkzeuge ist eine verbesserte Kontrolle und Genauigkeit möglich, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Dies wiederum ermöglicht es Porträtfotograf:innen ein Gleichgewicht zwischen der zeitintensiven Aufgabe der Fotoretusche sowie dem Shooting und Ausbau ihres Geschäfts sicherzustellen.

Zu den wichtigsten Funktionen der neuen App, die speziell für die Ansprüche von Porträtfotograf:innen entwickelt wurde, gehören:

Hauttönung: Dank eines präzisen Modells für die Segmentierung der Gesichtshaut können subtile Änderungen am Hautton bestimmter Bereiche, wie die Entfernung des Rotstichs oder der Vereinheitlichung der Gesamtfarbe vorgenommen werden. Darüber hinaus bietet das hochmoderne State-of-the-Art-Face-Modell der neuen App einzigartige Make-up-Korrekturmöglichkeiten, die das Auftragen zusätzlicher Texturen wie Rouge, Highlights und Konturen sowie das Ändern der Farbe von Lippen, Brauen und anderen Elementen ermöglichen.

„Um auf die spezifischen Bedürfnisse von Porträtfotograf:innen auf der ganzen Welt einzugehen, haben wir bei der Entwicklung von Projekt ‚Barcelona‘ (offizieller Name wird in Kürze bekannt gegeben) eng mit der renommierten Fotografin Julia Trotti zusammengearbeitet. Sie hat uns bei der Entwicklung durch ihre Expertise aus dem Bereich der Porträtfotografie unterstützt“, kommentiert Ivan Kutanin, CEO von Skylum. „So wie Luminar Neo komfortable Bearbeitungslösungen für eine Bandbreite von fotografischen Herausforderungen bietet, nutzt diese neue App modernste KI-Technologie, um Porträtfotograf:innen bei der Retusche in höchster Qualität zu unterstützen und sie mit neuen kreativen Möglichkeiten zu inspirieren.“

Early Bird-Angebote sind ab 25. Juni 2024 verfügbar. Mehr Informationen und die Warteliste für einen vorzeitigen Zugang wird auf der Website von Skylum bekannt gegeben.

