Rollei Schnellwechselplatte AirTag: Ausstattung und Funktion

Wie gut das Ganze funktioniert, habe ich während einer kleinen Foto-Tour durch Wien ausprobiert. Mit dabei: Meine Sony Alpha 7R IV. An die habe ich die Rollei Schnellwechselplatte AirTag geschraubt – was mit dem beiliegenden Werkzeug ruckzuck erledigt ist. Dank der Gummierung zum Kameraboden hin, hält die Acra-Swiss-kompatiblen Stativplatte bombenfest. Schön auch: Die Platte ist mit 7,5 Zentimeter nicht länger als nötig, so ist das Akkufach stets zugänglich. Es blieb auf der Platte sogar noch Platz für zwei ¼-Zoll-Gewinde, hier lässt sich beispielsweise ein Kameratragegurt befestigen.

Etwas kniffelig wird es, wenn es gilt, die Rollei Schnellwechselplatte mit dem Apple AirTag zu bestücken. Vier winzige Schrauben verschließen das „Geheimfach“ für den AirTag, den passenden Innen-Sechskant-Schlüssel liefert Rollei mit. Man muss allerdings höllisch aufpassen, die kleinen Dinger nicht zu verlieren.

Einmal mit dem iPhone gepairt, funktioniert das Tracking mit der Rollei-Lösung tadellos – zumindest in einer Stadt wie Wien. Wenn sich die Kamera im Rucksack im Hotelschrank befand, konnte ich sie einwandfrei orten. Und selbst, nachdem ich die Kamera mitsamt der Rollei Schnellwechselplatte AirTag testweise in die Bettdecke gewickelt habe, ließ sich ihr Aufenthaltsort verblüffend genau auf dem iPhone feststellen. Wie bei allen Bluetooth-basierten Ortungsgeräten hängt auch hier die Genauigkeit von der Dichte des „Netzwerks“ ab. Sprich: Je mehr Mobilgeräte von Apple in der Nähe unterwegs sind, desto genauer die Standortbestimmung.

Mein Fazit

Die Rollei Schnellwechselplatte AirTag ist stabil und macht, was sie soll. Sie hält ohne Spiel an der Kamera, das integrierte Fach für den Apple AirTag erfüllt seinen Zweck. Allerdings ist dieses Fach etwas fummelig zu öffnen und zu verschließen. Und wirklich geheim ist das AirTag-Fach nicht – ein Dieb wird den an die Kamera montierten Apple AirTag recht schnell entdecken. Gegen eine verlegte oder verlorene Kamera hilft die Lösung von Rollei indes gut.