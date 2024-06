Voigtländer bringt mit dem 50mm F/2.2 Color-Skopar ein kompaktes und leichtes Standardobjektiv für VM-Mount. Laut Hersteller bieten die 7 Elemente in 6 Gruppen schon bei Offenblende eine hohe optische Qualität. Trotzdem ist das Objektiv nur 30 mm lang und 135 Gramm schwer. Das Objektiv fokussiert manuell, ist in schwarz oder silber erhältlich und kommt mit Gegenlichtblende in passender Farbe. Es ist ab Mitte Juli für 649 Euro verfügbar.