Panasonic packt die Technik der Lumix S5 II in ein besonders kompaktes Gehäuse, lässt obendrein noch den elektronischen Sucher weg und schafft so mit der heute vorgestellten Lumix S9 eine schon fast winzige Systemkamera mit 24-Megapixel-Kleinbildsensor. Betriebsbereit wiegt die Kamera keine 500 Gramm. Passend dazu gibt es außerdem das ebenfalls heute vorgestellt Pancake-Objektiv Lumix-S 26mm F8. Es wird manuell scharf gestellt, die Blendenöffnung beträgt fix F8. Die Lumix S9 wird ab Juni in vier Farben erhältlich sein und soll rund 1700 Euro kosten, das Lumix-S 26mm F8 kommt auf 239 Euro.

Mit der Lumix S9 präsentiert Panasonic heute eine besonders kompakte Immerdabei-Kamera, die sich ganz klar auch an Content Creator wendet. Dazu stattet Panasonic die Lumix S9 unter anderem mit einem neuen Aufnahmeformat für Video aus: MP4 Lite. Dieses Format eignet sich optimal zur Wiedergabe und Bearbeitung auf dem Smartphone – etwa mit der ebenfalls heute vorgestellten Lumix Lab App. Zudem hat Panasonic an der Lumix S9 eine LUT-Taste untergebracht, sie erlaubt es, schnell und einfach eine Reihe beliebter, klassischer oder individueller Farbstile in der Kamera zu nutzen.

Die übrige Technik erbt die Lumix S9 weitgehend von der Lumix S5 II. Also einen 24-Megapixel-Sensor im Kleinbildformat gepaart mit einem (nochmals verbesserten) Echtzeit-Erkennungs-AF mit PDAF sowie einen In-Body-Bildstabilisator mit einem Gewinn von bis zu 5 EV. Die überraschend winzige Lumix S9 wiegt betriebsbereit gerade einmal 486 Gramm. Erreicht wird das geringe Gewicht auch durch den Verzicht auf einen elektronischen Sucher – es gibt lediglich das frei bewegliche Display auf dem Kamerarücken. Schade, dass Panasonic offenbar nicht einmal die Option auf einen aufsteckbaren EVF vorgesehen hat.

Die Panasonic Lumix S9 kommt in vier Farben und diversen Kits. Die Kamera alleine soll 1699 Euro kosten, das Kit mit dem 20-60 mm F3.5-5.6 1999 Euro. Nur die schwarze Ausführung der Kamera wird zudem mit dem 28–200 mm F4–7.1 Makro O.I.S. für 2499 Euro angeboten.

Damit die Lumix S9 ihre kompakten Maße in der Praxis wahren kann, bringt Panasonic das Pancacke-Objektiv Lumix S 26mm F8. Das Weitwinkel-Objektiv wiegt lediglich 58 Gramm, verzichtet allerdings auf einen AF-Antrieb und bietet nur eine feste Lichtstärke von F8. Das Lumix S 26mm F8 ist ab Juni 2024 für 239 Euro erhältlich. Für den Herbst stellt Panasonic zudem das kompakte Weitwinkel-Zoomobjektiv Lumix S 18-40mm F4.5-6.3 in Aussicht, dessen Preis steht noch nicht fest.

