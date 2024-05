A Art SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II

Ein Klassiker, weiterentwickelt.

Höchstleistungen, die dem Ruf eines Spitzenmodells gerecht werden Bessere Portabilität und erweiterte Features Professionelle Funktionen, einschließlich High-Speed-Autofokus

Zubehör im Lieferumfang: Gegenlichtblende LH878-05 | Köcher | Frontdeckel LCF-82mm III | Rückdeckel LCR II

Verfügbarer Anschlüsse: L-Mount*1 | Sony E-Mount*2

Markteinführung: 30. Mai 2024

Preis: UVP 1.349,00 €

Hinweise:

Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern.

*1 L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.

*2 Dieses Produkt wird auf der Grundlage der Spezifikationen des E-Mount entwickelt, hergestellt und verkauft, die von der Sony Corporation im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation bekannt gegeben wurden.

Das 24-70mm F2.8 Art wurde auf allen Ebenen weiterentwickelt: Optische Leistung, Funktionalität und Portabilität.

Das SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II | Art wurde gegenüber dem Vorgängermodell erheblich weiterentwickelt. Dabei kamen die fortschrittlichsten Technologien, welche SIGMA beim Design und bei der Produktion zur Verfügung stehen, zum Einsatz.

Im Vergleich zum Vorgängermodell SIGMA 24-70mm F2,8 DG DN | Art verfügt das SIGMA 24-70mm F2,8 DG DN II | Art über ein verbessertes Auflösungsvermögen über den gesamten Zoombereich. Es profitiert darüber hinaus von funktionalen Verbesserungen, wie dem neu hinzugefügten Blendenring und dem High-Speed-Autofokus mit neu entwickeltem HLA-Antrieb (High-Response Linear Actuator).

Zudem ist das Objektiv um ca. 7 % kleiner und 10 % leichter als der Vorgänger. Das neue 24-70mm F2.8 II Art ist damit ein vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Fotografen und Filmemacher ihr kreatives Potenzial entfalten können.

[Hauptmerkmale]

1.Höchstleistungen, die dem Ruf eines Spitzenmodells gerecht werden

Das neue SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II | Art ist der Nachfolger des SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art, das für seine hohe optische Leistung bekannt ist, und verfügt über eine weiter verbesserte Auflösung über den gesamten Zoombereich. Es liefert schon bei offener Blende höchste Bildqualität und die hohe Lichtstärke von F2.8 sorgt dabei für ein weiches und harmonisches Bokeh. Das Objektiv bietet damit höchste Leistung in nahezu allen Aufnahmesituationen. Die kurze Naheinstellgrenze erweitert noch dazu die kreativen Möglichkeiten. Flares und Ghosting sind hervorragend korrigiert und Fokus-Breathing wird weitgehend minimiert. So sind die hervorragenden Gestaltungsmöglichkeiten dieses Objektivs sowohl im Foto- als auch Videobereich im vollen Umfang nutzbar.

Hohe optische Leistung über den gesamten Bild- und Zoombereich

Das optische Design des Objektivs umfasst 6 FLD- und 2 SLD-Glaselemente. Zusätzlich kommen 5 asphärische Linsenelemente zum Einsatz. Aberrationen werden so über den gesamten Zoombereich zuverlässig unterdrückt. Insbesondere sagittale Koma-Flares werden gut kontrolliert, um eine gleichbleibend hohe Auflösung bis in die Peripherie des Bildes zu erreichen. Durch die effektive Korrektur der lateralen chromatischen Aberration können hochauflösende Bilder frei von Farbsäumen erzielt werden.

Ausgestattet mit 5 asphärischen Linsen

Die Verwendung von 5 hochpräzisen asphärischen Linsen ermöglicht eine hohe optische Leistung und gleichzeitig eine optimale Aberrationskorrektur in Verbindung mit einem kompakten optisches Design. Die hoch entwickelte Fertigungstechnologie des SIGMA-Werkes in Aizu / Japan ist dabei die Voraussetzung für die Formung und Verarbeitung dieser besonders dünnen asphärischen Linsen.

Exzellente Nahaufnahmefähigkeit

Das Objektiv bietet eine hervorragende Naheinstellgrenze von nur 17cm im Weitwinkelbereich und einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2,7. Diese Faktoren schaffen Potenzial für kreative Nahaufnahmen.

Hinweis: Bei Nahaufnahmen im Weitwinkelbereich sollte die Gegenlichtblende abgenommen werden, um eine Berührung des Motivs zu vermeiden.

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Flares und Ghosting, welche die Bildqualität beeinträchtigen, wurden mithilfe modernster Simulationstechnologie für alle Lichtbedingungen optimiert. Zusätzlich wurde auf der Frontlinse eine Nano-Porous- und eine Super-Multi-Layer-Vergütung aufgetragen, um Flares und Ghosting so weit wie möglich zu unterbinden. So sind auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen brillante und kontrastreiche Aufnahmen möglich.

Minimiertes Focus-Breathing

Durch die optische Konstruktion wird Focus-Breathing wirkungsvoll unterdrückt. Die Änderungen des Bildwinkels beim Fokussieren werden auf ein Minimum reduziert, wodurch natürlich wirkende Videoaufnahmen entstehen.

2.Bessere Portabilität und erweiterte Features

Das SIGMA 24-70mm F2,8 DG DN II | Art ist ca. 7 % kleiner und 10 % leichter als das Vorgängermodell. Dabei wurde die Bedienungsfreundlichkeit durch einen Blendenring und zwei AFL-Tasten verbessert. Trotz der kompakteren Ausführung und der verbesserten Ausstattung bietet das Objektiv SIGMAs bekannt hohe Verarbeitungsqualität. Mit einer kompromisslos präzisen und robusten Konstruktion, wie man sie von einem professionellen fotografischen Werkzeug erwartet.

Bessere Handlichkeit

Während die Anzahl der verbauten Linsenelemente gegenüber dem Vorgängermodell gleich blieb, konnte die Gesamtlänge dank des modernen optischen Designs verkürzt werden. Zudem führte die effizientere mechanische Konstruktion zu einem portablen Objektiv mit einem maximalen Durchmesser von 87,8mm, einer Länge von 120,2mm und einem Gewicht von 745g.

Angaben für Ausführung mit L-Mount.

Hervorragende Verarbeitungsqualität

Die robuste innere Struktur, sowie der Einsatz von hochpräzisen Metallteilen sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit im professionellen Einsatz. Dabei konnten gleichzeitig Größe und Gewicht des Objektivs reduziert werden. Das Design wurde konsequent auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Objektivs ausgelegt.

Blendenring mit “De-Klick-Funktion”

Viele anspruchsvolle Nutzer schätzen die Möglichkeit, die Blende direkt am Blendenring des Objektivs einzustellen. Das SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II | Art bietet daher einen Blendenring. Dank seiner “De-Klick-Funktion” ist dieses Feature auch für Filmer interessant, da die Blende in dieser Stellung stufenlos und geräuschlos eingestellt werden kann. Wer die Blende lieber am Kameragehäuse einstellt, nutzt die Lock-Funktion des Blendenrings und ist vor versehentlichem Verstellen geschützt.

Ausgestattet mit zwei AFL-Tasten

Das Objektiv bietet nun, anders als der Vorgänger, zwei AFL-Tasten, deren Erreichbarkeit für Aufnahmen im Hoch- und Querformat optimiert wurde. Diese Tasten können mit kompatiblen Kameras mit individuellen Funktionen belegt werden.

3.Professionelle Funktionen, einschließlich High-Speed-Autofokus

Um in jeder Aufnahmesituation höchste Leistung zu bieten, verfügt das SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II | Art über einen High-Speed-AF mit HLA-Antrieb. Weitere Merkmale, wie bspw. der Staub- und Spritzwasserschutz, die wasser- und ölabweisende Vergütung der Frontlinse und der Zoom-Lock- Schalter komplettieren die professionelle Ausstattung des Objektivs.

Mit HLA Linearantrieb

Das Objektiv ist mit einem Linearmotor HLA (High-Response Linear Actuator) für den AF-Antrieb ausgestattet. Durch den leistungsstarken HLA ist die maximale Antriebsgeschwindigkeit mehr als dreimal so hoch wie beim Vorgängermodell*, was reaktionsschnelle AF-Aufnahmen gewährleistet.

*verglichen mit der maximalen Antriebsgeschwindigkeit des SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art, die tatsächliche AF-Fokussierungszeit kann unterschiedlich sein

Geschützt vor äußeren Einflüssen

Zusätzlich zum staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse* ist die Frontlinse des Objektivs mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. Auch bei schwierigen Aufnahmebedingungen kann so unbesorgt fotografiert werden.

* das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht

Ausgestattet mit Zoom-Lock-Schalter

Das Objektiv ist mit einem Zoom-Lock-Schalter ausgestattet, der das Objektiv im Weitwinkelbereich verriegelt und verhindert, dass der Tubus durch sein Eigengewicht ungewollt ausfährt. Die Verriegelung kann nicht nur über den Schalter, sondern auch über Drehen des Zoomrings gelöst werden, was eine flexible Handhabung auch bei spontanen Aufnahmen ermöglicht.

Inklusive Gegenlichtblende und Köcher

Die speziell angepasste Gegenlichtblende LH878-05 gehört zum Lieferumfang des SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II | Art und wird mit einem kurzen Dreh sicher verriegelt. Für die Aufbewahrung und den sicheren Transport wird das Objektiv im passenden Köcher ausgeliefert.

[Technische Daten*]

Objektivkonstruktion: 19 Elemente in 15 Gruppen (6 FLD, 2 SLD, 5 asphärische Elemente)

Bildwinkel: 84,1° – 34,3°

Anzahl der Blendenlamellen: 11 (runde Blendenöffnung)

Kleinste Blende: F22

Naheinstellgrenze: 17cm (W) – 34cm (T)

Größter Abbildungsmaßstab: 1:2,7 (W) – 1:4 (T)

Filtergröße: 82mm

Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 87,7mm × 120,2mm

Gewicht: 745g

* die genannten Daten beziehen sich auf die L-Mount Version

[Weitere Eigenschaften]

Innenfokussierung

Kompatibel mit High-Speed-Autofokus

HLA (High-response Linear Actuator)

Kompatibel mit Objektiv-Aberrationskorrektur

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Korrekturen oder Autokorrekturfunktionen können je nach Kameramodell variieren.

Unterstützt DMF und AF+MF

Kompatibel mit AF-Assist (nur Sony E-Mount)

Nano-Porous- & Super-Multi-Layer-Vergütung

Wasser- und ölabweisende Beschichtung (Frontlinse)

Blendenring mit Blendenring-Klick-Schalter und Blendenring-Sperrschalter

Zwei AFL-Tasten

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras.

Fokusmodus-Schalter

Unterstützt lineare und nichtlineare Übersetzung des Fokusrings

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

Staub- und Spritzwasserschutz

Hochpräzises, robustes Messing-Bajonett

Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA-eigene MTF-Messsystem

Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

Gegenlichtblende LH878-05 im Lieferumfang

Kompatibel mit SIGMA USB-Dock DU-11

Optional erhältlich / nur für L-Mount

Handwerkliche Qualität „Made in Aizu, Japan“

weiter Informationen hier: https://www.sigma-global.com/en/about/manufacture/

[Zubehör, optional]