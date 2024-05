FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR: kompaktes Standard-Zoomobjektiv mit exzellenter Bildqualität

Kleve, 16. Mai 2024. FUJIFILM präsentiert mit dem FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR ein neues Standard-Zoomobjektiv. Das neue Objektiv reiht sich in die umfangreiche Palette der XF-Objektive ein, die für die spiegellosen Systemkameras der X Serie entwickelt wurden. Diese sind bekannt für ihr kompaktes Design und ihre hervorragende Bildqualität

Das XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR deckt den wichtigsten Brennweitenbereich von 16 mm im Weitwinkel bis 50 mm im mittleren Telebereich ab (äquivalent zu 24 mm bis 76 mm KB). Es eignet sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Motive, von der Landschafts- und Architekturfotografie über Gruppenbilder bis hin zu Porträtaufnahmen.

Das Zoomobjektiv ist kompatibel mit dem hochauflösenden 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR-Sensor*1 und mit einem Gewicht von circa 240 Gramm so leicht wie kein anderes XF-Zoomobjektiv*2. Seine Vielseitigkeit macht es zum perfekten Standard-Objektiv, das in jeder Situation schnell zur Hand ist.

Zusätzlich zu seiner hohen Auflösungsleistung verfügt es über eine besonders geringe Nahdistanz, die bezogen aufs Kleinbildformat faszinierende Aufnahmen nahezu im Abbildungsmaßstab 1:2*3 erlaubt. Das Objektiv bietet sich somit auch für das Fotografieren etwa von Pflanzen, Lebensmitteln und Kunsthandwerk an.

FUJIFILM wird das neue Standard-Zoomobjektiv unter anderem im Set mit den Kameramodellen FUJIFILM X-T50, FUJIFILM X-T5 und FUJIFILM X-S20 anbieten, die über einen integrierten Bildstabilisator verfügen.

Das FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR ist ab Mitte Juni 2024 zu einem Preis von 799,- Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Hervorragende Bildqualität

Das Objektiv deckt den wichtigsten Brennweitenbereich vom 16mm Weitwinkel bis zum 50mm Tele (äquivalent zu 24 mm bis 76 mm KB) ab und bietet exzellente Abbildungseigenschaften. Der optische Aufbau umfasst elf Elementen in neun Gruppen. Drei asphärische Linsen und drei ED-Gläser minimieren chromatische Aberrationen und tragen wesentlich zum hohen Auflösungsvermögen bei.

Im Tele-Bereich wird eine bis zu 0,3-fache Vergrößerung erreicht, was einer 0,45-fachen Vergrößerung im Kleinbildformat entspricht.*3 Die Naheinstellgrenze beträgt 24 cm über den gesamten Zoombereich, was einen Abstand von nur 15 cm zwischen Frontlinse und Motiv ausmacht.

Kompakt und leicht

Mit einem Gewicht von nur 240 Gramm ist das XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR das leichteste Zoomobjektiv der XF Serie. Leichte Komponenten und eine optimal ausbalancierte Konstruktion machen es zum idealen Begleiter im Alltag und auf Reisen. Zum hohen Bedienkomfort trägt auch der Innenzoom-Mechanismus bei. Da der Tubus beim Zoomen nicht ausfährt, bleibt die Länge des Objektivs stets gleich.

Schneller und präziser Autofokus

Das XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR stellt in nur 0,015 Sekunden*4 blitzschnell und präzise auf das Motiv scharf. Ermöglicht wird diese Autofokus-Leistung durch eine besonders kompakte und leichte Fokusgruppe und eine Innenfokussierung mit Linearmotor.

Spritzwasser- und staubgeschützt

Der wetterfeste Objektivtubus ist an 13 Stellen gegen Feuchtigkeit und Schmutz abgedichtet. Die Dichtungen gewährleisten zudem die Einsatzfähigkeit des Objektivs bei niedrigen Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius. Das XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR ist somit bestens für den Einsatz bei leichtem Regen oder in staubigen Umgebungen sowie für die Landschaftsfotografie im Winter oder am Meer geeignet.

FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR

UVP: 799,- Euro

Verfügbar: ab Mitte Juni 2024

Farbe: Schwarz

*1 X-Trans ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der Fujifilm Corporation.

*2 Stand: 16. Mai 2024

*3 Größtmöglicher Abbildungsmaßstab in extremer Telestellung (entspricht einer 0,45-fachen Vergrößerung im Kleinbildformat). Im Weitwinkelbereich wird maximal eine 0,1-fache Vergrößerung erreicht (entspricht einer 0,15- fachen Vergrößerung im Kleinbildformat).

*4 Autofokusgeschwindigkeit bei extremer Weitwinkelstellung, Fujifilm-Messung nach CIPA-Richtlinien unter Verwendung der spiegellose Digitalkamera FUJIFILM X-T4 mit aktiviertem Phasen-AF und eingeschaltetem Hochleistungsmodus.