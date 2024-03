DxO PureRAW 4 führt eine neue Generation seiner bahnbrechenden KI-Rauschminderung ein und setzt einen neuen Maßstab für die Verbesserung der RAW-Bildqualität

Mit zahlreichen Workflow-Verbesserungen behauptet DxO PureRAW 4 seine Position als unverzichtbarer erster Schritt im Workflow eines jeden Fotografen bei der RAW-Verarbeitung.

Paris (Frankreich): DxO Labs ist seit mehr als zwei Jahrzehnten führend im Bereich der optischen Korrekturen und der RAW-Bildverarbeitung. Mit der Einführung von DxO PureRAW 4 setzt DxO Labs mit seiner neuen Generation der KI-Rauschminderungstechnologie und der verbesserten Korrektur von Objektivunschärfe einen neuen Maßstab. Die RAW-Verbesserung mit PureRAW 4 bietet anspruchsvollen Fotografen eine außergewöhnliche Bildqualität, da die Bildkorrektur-Algorithmen direkt auf die für die Aufnahme verwendete Kamera-Objektiv-Kombination reagieren.

„PureRAW 4 wartet mit aktualisierten Algorithmen für Rauschminderung und Demosaicing auf, die mit Hilfe unserer Deep Learning-Technologie und Milliarden von Beispielbildern weiterentwickelt wurden”, erklärt Jean-Marc Alexia, Vizepräsident für Produktstrategie. „Durch eine Echtzeitvorschau bietet diese Version Fotografen auch mehr Kontrolle über ihre Bilder sowie zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen für einen schnelleren Workflow.”

Wir stellen vor: DeepPRIME XD2 – Rauschminderung und Demosaicing auf höchstem Niveau dank Deep Learning

Im Jahr 2022 setzte DxOs DeepPRIME XD-Technologie einen neuen Maßstab für Rauschminderung und Demosaicing. DeepPRIME XD2 baut auf diesem Fundament auf und erzeugt mit Hilfe von Milliarden von Bildern, mit denen die KI trainiert wurde, Aufnahmen von noch nie dagewesener Klarheit und Detailgenauigkeit.

„XD2 ist das Ergebnis jahrelanger Spitzenforschung”, erklärt Wolf Hauser, Head of Science bei DxO. „Das von uns entwickelte neuronale Netz wird immer intelliger und überrascht uns damit, wie knackscharf und klar die Bilder werden.”

Einzigartige und überarbeitete Korrektur von Objektivunschärfe

Selbst die besten Objektive verlieren zum Bildrand hin an Schärfe und die Unschärfe im Bild ist bei preiswerten Optiken oder komplexen Zoomobjektiven mit mehreren Linsenelementen oft am deutlichsten. Um dies zu korrigieren, bietet PureRAW einen einzigartigen Ansatz für das optische Schärfen. Es ist ein Verfahren, das sich der DxO Optics Module bedient, für die mathematische Modelle entwickelt werden, die sich aus der Analyse der Leistung eines jeden Objektivs über den gesamten Bildbereich und den gesamten Brennweitenbereich hinweg ergeben. Diese Methode bewirkt, dass das Schärfen eines Bildes in Abhängigkeit von der gemessenen Objektivleistung präzise und graduell erfolgt. Das ist der Grund, warum Software, die stattdessen ein identisches Schärfeniveau auf das gesamte Bild anwendet, DxOs laborbasierter Objektivanalyse unterlegen ist.

Erweiterte Einstellungen für die Rauschminderung

DxO PureRAW hat schon immer exzellente Ergebnisse geliefert, ohne dass Anwender Vermutungen anstellen oder komplexe Schieberegler bedienen mussten. Für Fotografen, die ihre Ergebnisse aber noch feiner justieren möchten, bietet Version 4 durch neue Schieberegler wie Luminanz und Details erzwingen ein neues Maß an Kontrolle.

Diese neue Version bietet auch eine Echtzeit-Korrekturvorschau, sodass Fotografen unmittelbar beurteilen können, wie die Bilder bearbeitet werden und eine direkte Rückmeldung erhalten, wenn sie Änderungen an ihren Einstellungen vornehmen.

Gravierende Verbesserungen für den Workflow

Ein neues Widget erkennt, wenn Speicherkarten und externe Laufwerke angeschlossen werden. Es startet DxO PureRAW 4 automatisch, damit Fotografen schnell mit dem Einlesen und Verarbeiten ihrer RAW-Dateien beginnen können. Das Widget fungiert auch als Zentrale, die den Fotografen über den Status von Verarbeitungsaufgaben auf dem Laufenden hält. Darüber hinaus können Fotografen jetzt eine erweiterte Stapelumbenennung für sich nutzen. Zum Beispiel, indem sie einfachen Text mit automatischen Tokens kombinieren, sodass der vergebene Dateiname allen Namenskonventionen entspricht.

Zudem können Anwender in Version 4 verschiedene Ausgabedateien (DNG, TIFF, JPEG) mit der ursprünglichen RAW-Datei vergleichen, wenn sie die Bilder nach der Verarbeitung betrachten. Ein überarbeitetes Verarbeitungsfenster steigert zudem die Effizienz des Workflows.

Preis und Verfügbarkeit

DxO PureRAW 4(Windows und Mac OS) ist ab sofort zum Download auf der DxO Website (https://shop.dxo.com/de) zu folgendem Preis verfügbar: