Affinity bietet Unterstützung für 50 neue Kameras und 32-Bit-HDR

Die preisgekrönte Fotobearbeitungssoftware Affinity Photo unterstützt mit dem neuesten kostenlosen Update über 50 weitere Kameras und einen wichtigen neuen HDR-Standard.

Der Affinity-Entwickler Serif hat heute die Version 2.4 seiner Kreativsuite für Mac, Windows und iPad auf den Markt gebracht, die aus Affinity Photo, der Vektorgrafik-Designsoftware Affinity Designer und der Seitenlayout-Software Affinity Publisher besteht.

Neu in der Liste der unterstützten Geräte sind unter anderem Modelle von Sony, Panasonic und Nikon:

Panasonic–G9 mk2, GH6

Sony–A7C 2, A7CR, A7R V, A9 III

Nikon–Z8, Z30, Zf

Fotografen, die mit RAW arbeiten, werden außerdem eine noch nie dagewesene Leistung der RAW-Verarbeitungs-Engine von SerifLabs sowie eine Vielzahl anderer zeitsparender Verbesserungen und Ergänzungen zu schätzen wissen.

Darüber hinaus erfüllt Affinity Photo als erste Software weltweit alle zentralen Anforderungen für Bildschirmgrafiken mit hoher Dynamik. Dies wird durch die Ergänzung der bestehenden True-HDR-Unterstützung für Mac und Windows um 32-Bit-HDR-PNG 3rd Edition erreicht, was in Absprache mit führenden Sportsendern in Nordamerika umgesetzt wurde. Zudem können Benutzer nun Bilder für die HDR-Anzeige in Google Chrome exportieren. Diese Funktion wird voraussichtlich bald auch für andere Browser verfügbar sein.

Für Architekten und andere Designer gibt es ebenfalls gute Nachrichten, denn Affinity Designer unterstützt jetzt sowohl den DWG- als auch den DXF-Export. Folglich können in Affinity erstellte Entwürfe nun problemlos zwecks Verwendung in verschiedenen CAD-Anwendungen exportiert werden. Somit lässt sich Affinity einfacher denn je in einen professionellen Workflow einbinden.

Auch das Status-Panel ist eine spannende Neuerung in Affinity Designer und Affinity Publisher. Diese Funktion ist besonders nützlich bei der Verwaltung verschiedener Varianten eines Projekts oder einer Kampagne, da sie das zeitraubende Umschalten der Ebenensichtbarkeit beim Wechsel zwischen ArtBoards in Designer oder Doppelseiten in Publisher überflüssig macht.

Ashley Hewson, CEO von Serif, sagt dazu: „Diese Updates unterstreichen unser Engagement, Affinity zur optimalen Wahl für alle kreativen Fachleute zu machen. Wir haben nicht nur die Unterstützung für die neuesten Kameras hinzugefügt, sondern auch mit einem weltweit führenden Fernsehsender zusammengearbeitet, um die Anforderungen der Branche an die Erstellung von Grafiken mit hoher Dynamik zu erfüllen. Damit ist Affinity das erste Design-Softwarepaket, das diese Fähigkeit bietet.

Der zusätzliche DWG- und DXF-Export ist eine Antwort auf die wachsende Zahl von Architekturbüros auf der ganzen Welt, die voll auf Affinity setzen.“

Affinity Photo, Designer und Publisher sind ab sofort einzeln oder zusammen unter der Affinity-Universallizenz erhältlich. Zum Kauf ist kein fortlaufendes Abonnement erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf https://affinity.serif.com.

Bestehende Benutzer können Affinity Version 2.4 kostenlos herunterladen.