Xiaomi und Leica Camera AG präsentieren die Xiaomi 14 Serie

Die neue Produktreihe mit Leica Optik wird auf dem Mobile World Congress 2024 in Barcelona vorgestellt

Wetzlar/Barcelona, 25. Februar 2024. Der Smartphone-Hersteller Xiaomi und die Leica Camera AG präsentieren den nächsten Schritt der gemeinsam entwickelten Produkte für den internationalen Markt: Die Xiaomi 14 Serie. Die Xiaomi 14 Serie ist die dritte Generation von Geräten, die im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft im Bereich der mobilen Bildverarbeitung entwickelt wurde und verfügt über neue optische und rechnerische Fähigkeiten mit Leica Summilux-Optik.

„Mit der neuen Xiaomi 14 Serie bringen wir ein leistungsstarkes optisches Leica Summilux Objektivsystem auf ein Mobiltelefon. Die Kombination aus starkem Lichteinfall, weitem Brennweitenbereich und einer großen, mehrstufig verstellbaren Blende macht es möglich, in unzähligen Szenarien das perfekte Bild einzufangen”, sagt Marius Eschweiler, Vice President Business Unit Mobile Leica Camera AG.

Xiaomi 14 Ultra: Flaggschiff mit Leica Vierfach-Kamera für professionelle Bilder

Das Xiaomi 14 Ultra ist mit einem Vierfach-Kamerasystem mit Leica Optik ausgestattet, das eine bemerkenswerte Bandbreite an Brennweiten von 12 mm bis 120 mm bietet. Die Hauptkamera verfügt über eine mehrstufige variable Blende von ƒ/1,63 bis ƒ/4,0, mit der der Benutzer die Belichtung in verschiedenen Szenarien nahtlos anpassen kann. Das Xiaomi 14 Ultra verfügt über einen 1 Zoll-LYT-900-Bildsensor, der auch in schwierigen Umgebungen hervorragende Bildqualität liefert. Die variable Blende in Kombination mit verschiedenen Fokuseinstellungen eignet sich perfekt für professionelle „Street-Fotografie“. Durch die Erhöhung der Blendenöffnung von f/1.8 auf f/1.63 wird die Lichtaufnahme im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich verbessert, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen beeindruckende Details festgehalten werden können.

Komplettiert wird das Vierfach-Kamerasystem durch die Leica 75mm Telekamera mit sogenannter Floating-Fokusgruppe, die Leica 120mm Periskopkamera und die Leica 12mm Ultraweitwinkelkamera. Die 75mm Brennweite eignet sich besonders für ausdrucksstarke Porträtaufnahmen. Das Ultraweitwinkel-Objektiv ermöglicht es, mit einzigartigen Winkeln und Perspektiven zu experimentieren, Proportionen zu betonen und den Fotos Dramatik und Tiefe zu verleihen. Das 120mm Teleobjektiv bietet einen starken Vergrößerungsfaktor, mit dem auch weit entfernte Motive scharf abgebildet werden können. Ganz gleich, ob man Tiere, Sportereignisse oder Architekturaufnahmen fotografiert, dieses Objektiv bringt die Motive selbst aus der Ferne näher.

Der kürzlich eingeführte „Fastshot-Modus“ bietet dank der variablen Blende jetzt noch mehr Möglichkeiten. Er ist inspiriert von der von „Street-Fotografen“ häufig verwendeten Aufnahmemethode der „hyperfokalen Distanz“. Das bedeutet, dass der Fokuspunkt manuell eingestellt werden muss, damit fokussierungsfreie Schnappschüsse gemacht werden können.

Das Xiaomi 14 Ultra unterstützt 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde bei voller Brennweite. Die Leica Optik und der 50MP-Sensor sorgen für eine unvergleichliche Klarheit. Es ermöglicht professionelle Nachbearbeitungen mit 4K 120fps-Aufnahmen, die an 5fache Zeitlupeneffekte angepasst werden können, und Full-Range-Zooming bei 60fps in 4K-Auflösung. Durch die Dolby Vision®️-Aufnahme mit 4K 60fps und die cineastische Stabilisierung können Nutzer*innen reibungslose Videoaufnahmen in außergewöhnlicher Qualität aufnehmen. Das neue UltraRAW 2.0 bietet Fortgeschrittenen mehr Nachbearbeitungsmöglichkeiten, da es eine lineare Datei mit bis zu 16 Bit liefert.

Xiaomi 14: Leica Dreifach-Kamera für ein vielseitiges Fotoerlebnis

Das Xiaomi 14 besitzt eine leistungsstarke Dreifach-Kamera, die ein vielseitiges Fotoerlebnis bietet und einen großen Brennweitenbereich von 14 mm bis 75 mm abdeckt. Die Hauptkamera ist mit Leica Summilux-Objektiven und einem verbesserten ƒ/1,6-Blende ausgestattet, die in Kombination mit dem Light Fusion 900 Bildsensor für eine höhere Bildqualität sorgen. Darüber hinaus wurde die Auflösung der Leica 14mm Ultraweitwinkelkamera auf 50MP erhöht. Die bewährte Leica 75mm Teleobjektivkamera ist mit einer Floating-Fokusgruppe und einem Mindestfokusabstand von nur 10 cm ausgestattet.

Wie bei der Xiaomi 13 Serie können Verbraucher auch hier zwischen dem „Leica Authentic Look“ und dem „Leica Vibrant Look“, zwei unterschiedlichen Bildprofilen, wählen. Der „Leica Authentic Look“ wurde speziell von Leica entwickelt und wird Kund*innen mit Smartphone-Bildern im ikonischen „Leica Image Look“ begeistern. Es legt den Fokus auf eine ästhetische und natürliche Farbwiedergabe, gut gezeichnete Schatten, realistische lokale Kontraste und eine exzellente Wiedergabe von feinen Details. Zusätzlich verfügt der „Authentic Look“ über eine minimierte Vignettierungskorrektur, um einen geringen Lichtabfall zwischen der Bildmitte und den Bildecken zu erzielen und somit den charakteristischen Look eines mit einem Leica Summilux Objektiv aufgenommenen Bildes zu erzeugen.

Der „Leica Vibrant Look“ wurde in Zusammenarbeit von Xiaomi und Leica entwickelt. Durch die Kombination von Xiaomis Expertise in der Smartphone-Fotografie mit Leicas charakteristischer Bildästhetik ermöglicht dieser Look Fotograf*innen, die Emotionen des Moments in einer lebendigen und realistischen Farbwelt perfekt einzufangen.

Xiaomi x Leica Optical Institute: Entwicklung eines neuen Bildqualitätsstandards

Das Kernkonzept „Leica Optik“ hat sich als einer der Gründe für den Erfolg der gemeinsam entwickelten Produkte erwiesen. Daher haben das Management der Leica Camera AG und von Xiaomi im Juni 2023 beschlossen, ein gemeinsames Institut für Optik zu gründen.

Das Xiaomi x Leica Optical Institute ist ein gemeinsames optikzentriertes Institut von Xiaomi und der Leica Camera AG. Es befindet sich auf dem Beijing Xiaomi Campus und hat eine Gesamtfläche von 2644m². Das Institut konzentriert sich auf eine enge Zusammenarbeit vor Ort, um die Kooperation in den Bereichen Vorentwicklung und Forschung weiter zu intensivieren. Ziel ist es, einen neuen Qualitätsstandard für Bildqualität und optische Abbildungsleistung in der Smartphone-Fotografie zu entwickeln. Die Kernbereiche der Forschung umfassen die Optik, einschließlich optischer Filme, Planoptik, Beugungsoptik, optische Präzisionsbearbeitung, optische Materialien sowie optische Präzisionsprüfgeräte und andere Teilbereiche der Technologie.