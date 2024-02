Zum Auftakt der CP+ in Yokohama (Japan) wird Sigma am Mittwoch um 10 Uhr Ortszeit neue Produkte präsentieren. Die Vorstellung wird live auf YouTube übertragen – dumm nur, dass es hierzulande dann erst 2 Uhr nachts ist. Ausführliche Informationen zu den Neuheiten sind von Sigma Deutschland erst im Laufe des Mittwochs zu erwarten. Wir fassen schon einmal zusammen, was bislang bekannt ist.

Als gesichert gilt, dass Sigma in wenigen Stunden (mindestens) zwei Objektive vorstellen wird. Zu diesen beiden Objektiven sind bereits detaillierte Infos durchgesickert, teilweise sogar schon erste Bilder aufgetaucht. Gewissheit wird es heute Nacht ab 2:00 Uhr geben, wenn Sigma den Vorhang hebt – live auf YouTube:

Alle, die sich nicht die halbe Nacht um die Ohren schlagen möchten, vertrösten wir auf den morgigen Mittwoch – dann erwarten wir weiterführende Informationen, technische Details und Produktabbildungen von Sigma Deutschland. Einiges ist allerdings bereits bekannt geworden.

Sigma 500 F/5.6 DG DN Sports für Sony E und L-Mount

Als gesichert gilt, dass ein 500 F/5.6 DG DN Sports für Sony E und L-Mount kommen wird. Für Besitzer einer L-Mount-Kamera von Leica, Panasonic oder Sigma sicher eine willkommene Ergänzung des verfügbaren Brennweitenbereichs – er endet beim derzeitigen Angebot (ohne Telekonverter) bei 400 Millimeter. Für Sony-Kameras gibt es hingegen Alternativen, wenngleich einige davon ein schwindelerregendes Preisschild tragen.

Laut erster Insider-Berichte soll das Sigma 500 F/5.6 DG DN Sports besonders kompakt und leicht ausfallen – die Rede ist von einem Gewicht von weniger als 1,5 Kilo. Erste grobpixelige Bilder aus dem Netz scheinen diese Angaben zu bestätigen. Dass die Sony-Variante des Super-Teles (so sie denn kommt) nicht zusammen mit einem Telekonverter verwendet werden könnte, steht fest.

Sigma 15 F/1.4 DG DN Art Diagonal Fisheye für Sony E und L-Mount

Aus der hochwertigen Art-Serie ist vorab das 15 F/1.4 DG DN Diagonal Fisheye aufgetaucht. Als Fisheye-Objektiv bildet es alle Objekte im korrekten Größenverhältnis ab, unabhängig davon, wo im Bildfeld (innen oder am Rand) sie sich befinden. „Diagonal“ heißt hier: Der Bildkreis ist so groß, dass bis in die Ecken des Kleinbildsensors reicht. Auch dieses spezielle Objektiv soll für Sony E und L-Mount kommen – Alternativen gibt es in beiden Systemen bislang nicht dazu.