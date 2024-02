Design-Ikone in der sechsten Generation – die neue Premium-Kompaktkamera FUJIFILM X100VI

Kleve, 20. Februar 2024. FUJIFILM präsentiert mit der X100VI das neueste Modell der legendären X100 Serie. Die FUJIFILM X100VI überzeugt mit einer exzellenten Bildqualität, einem kompakten und leichten Gehäuse sowie der unübertroffenen Farbwiedergabetechnologie von FUJIFILM. FUJIFILM legte mit der ersten X100 den Grundstein für die vielfach ausgezeichnete X Serie, die Fotoenthusiasten und Designliebhaber gleichermaßen durch ihre herausragende Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit begeistert. Seitdem hat sich die X100 Linie kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der Einführung der neuen X100VI wird diese Erfolgsgeschichte nun fortgesetzt.

Die FUJIFILM X100VI ist das Modell der sechsten Generation der X100 Serie. Unter Beibehaltung des beliebten Designs und der kompakten Größe verfügt die X100VI über den neuen 40,2 Megapixel X-Trans™ CMOS 5 HR*1 Sensor und den schnellen X-Prozessor 5, die für eine brillante Bildqualität und eine hohe Leistung sorgen. Darüber hinaus wurde die neu entwickelte Fünf-Achsen-Bildstabilisierung mit bis zu 6,0 Blendenstufen*2 zum ersten Mal in ein Produkt der X100 Serie integriert. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht der Serie konnten annähernd beibehalten werden.

Die FUJIFILM X100VI verkörpert wie keine andere digitale Kamera die perfekte Balance zwischen traditioneller Fotografie und innovativer Technologie. Ihr elegantes Design vereint Minimalismus und exquisiten Geschmack. Die Bedienung erinnert an eine Zeit, in der jedes Bild eine besondere Bedeutung und über Generationen hinweg Bestand hatte. Gleichzeitig führen ihre hervorragende Bildqualität und die einzigartige Funktionalität in ein neues Zeitalter der Fotografie.

*1 X-Trans ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation

*2 CIPA-konform, Pitch/Yaw-Richtung, wenn EVF/LCD verwendet wird.

Limited Edition

Zur Feier des 90-jährigen Jubiläums von FUJIFILM im Jahr 2024 wird es eine Limited Edition der X100VI in einer begrenzten Anzahl von 1.934 Stück geben. Diese nummerierte Limited Edition ist in einer speziellen Box verpackt, die einen besonderen Trageriemen, einen Soft-Release-Button und Historienkarten enthält. Auf dem Kameragehäuse ist das Markenlogo von FUJIFILM aus dem Jahr 1934 eingraviert, zusammen mit einer einzigartigen Seriennummer.

Erstklassige Bildqualität und hohe Leistung

Die X100VI ist mit dem rückwärtig belichteten X-Trans™ CMOS 5 HR Sensor mit 40,2 Megapixeln ausgestattet. Dank einer weiterentwickelten Pixelstruktur kann eine größere Lichtmenge als bisher vom Sensor erfasst werden, sodass ISO 125 jetzt als Standard-Empfindlichkeit zur Verfügung steht und nicht mehr über den erweiterten ISO-Bereich gewählt werden muss. Hinzu kommt die bewährte 23mmF2 Festbrennweite, die hervorragend mit dem 40,2 Megapixel Sensor harmoniert, so dass die X100VI gestochen scharfe und hochauflösende Bilder liefert. Die X100VI bietet insgesamt 20 Filmsimulationsmodi, darunter den neuen, vielseitig einsetzbaren Modus „REALA ACE“ für eine natürliche Farbwiedergabe und kontrastreiche Tonalität.

Die Kamera verfügt über einen Motiverkennungs-Autofokus basierend auf künstlicher Intelligenz. Der mittels Deep-Learning-Technologie entwickelte Algorithmus erkennt und verfolgt ganz automatisch nicht nur Gesichter und Augen von Menschen, sondern hält auch Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen*3 zuverlässig im Fokus. Die Fotografin oder der Fotograf kann sich vollkommen auf den Moment der Aufnahme und die Komposition des Bildes konzentrieren. Ein fortschrittlicher AF-Algorithmus berechnet die Motivbewegung im Voraus und sorgt so für eine präzise Scharfstellung mit kontinuierlichem Autofokus (AF-C).

*3 Die Einstellung für die Motiverkennung sollte auf “Vögel” stehen, um Insekten zu erkennen, und auf “Flugzeuge”, um Drohnen zu erkennen.

Innovative Funktionen

Der große Hybridsucher, der zu den wesentlichen Merkmalen der X100 Serie gehört, lässt sich wahlweise als optischer Sucher mit 0,52-facher Vergrößerung oder als elektronischer Sucher (EVF) mit 3,69 Millionen Bildpunkten nutzen. Der Anwender kann beim Fotografieren zwischen beiden Modi schnell und einfach wechseln. Im optischen Sucher mit einer 95-prozentigen Bildfeldabdeckung und einer integrierten Korrektur des Parallaxen-Effekts ist das Motiv unverändert zu sehen, während der elektronische Sucher in Echtzeit eine Vorschau des späteren Bildergebnisses zeigt.

Die X100VI bietet darüber hinaus einen elektronischen Messsucher (Electronic Rangefinder oder ERF), der die Leistungsfähigkeit des Suchers erweitert. Dabei wird rechts unten im optischen Sucher ein kleines EVF-Fenster angezeigt, das den Anwender bei der Aufnahme zusätzlich unterstützt.

Mit der X100VI ist zum ersten Mal eine Kamera der X100 Serie in der Lage, Videos in 6,2K/30P aufzunehmen. Die Kamera ist außerdem mit einer Tracking-AF-Funktion während der Filmaufnahme ausgestattet.

Die X100VI unterstützt den Cloud-Dienst „Frame.io | Camera to Cloud“. Fotos und Videos können direkt auf Frame.io hochgeladen werden, sodass sich der Workflow von der Aufnahme bis zur Bearbeitung erheblich einfacher gestalten lässt.

Design-Ikone mit hoher Funktionalität

Die FUJIFILM X100VI ist von zeitloser Eleganz – ein moderner Klassiker. Die obere und die untere Gehäuseplatte sind aus massivem Aluminium gefertigt und sorgen für den formvollendeten Auftritt der Kamera. Das eloxierte Aluminium verleiht dem Gehäuse einen wunderschönen seidigen Glanz.

Das 7,6 cm (3 Zoll) große LC-Display ist klappbar und verfügt über eine intuitive Touch-Funktion, die das Fotografieren und das Ansehen der Bilder sehr anwender-freundlich macht. Eingeklappt integriert sich das Display vollständig in das Gehäuse, so dass das elegante Erscheinungsbild der Kamera erhalten bleibt.

Die Form des Griffs wurde sorgfältig überarbeitet, um die Handhabung der Kamera noch komfortabler zu gestalten. Die Position der Tasten auf der Rückseite der X100VI wurde so gewählt, dass sie mit der rechten Hand leicht zu bedienen sind und das Fotografieren beim Blick durch den Sucher besonders komfortabel ist.

Optionales Zubehör erweitert die fotografischen Möglichkeiten

In Kombination mit dem Adapterring AR-X100 und dem Schutzfilter PRF-49 ist die X100VI rundum gegen Spritzwasser, Frost und Staub geschützt.

Die optionale Gegenlichtblende LH-X100 ist mit der X100VI kompatibel. Die Streulichtblende ist leicht und präzise aus Metall gefertigt. Sie ist so konzipiert, dass das Sichtfeld beim Blick durch den Sucher nicht eingeschränkt ist, und sorgt für eine gute Lichtabschirmung.

Mit dem Weitwinkelkonverter WCL-X100 II und dem Telekonverter TCL-X100 II lässt sich die 23mm-Festbrennweite (äquivalent zu 35mm KB) der FUJIFILM X100VI auf 28mm (KB-Äquivalent) verringern bzw. auf 50mm (KB-Äquivalent) verlängern.

Die Ledertasche LC-X100V passt hervorragend zum klassischen Design der X100VI. Sie ist perfekt auf die Kamera abgestimmt und muss zum Wechseln von Batterie und Speicherkarte nicht abgenommen werden.

Die wesentlichen Merkmale der FUJIFILM X100VI:

40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor

X-Prozessor 5

Integrierte Fünf-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS)

6,2K/30p Videofunktion

Autofokus mit intelligenter Motiverkennung

Schnellste Verschlusszeit 180.000 Sek.

ISO 125 Standard-Empfindlichkeit

Innovativer Hybridsucher

7,6 cm (3 Zoll) klappbarer Touchscreen

20 Filmsimulations-Modi

FUJIFILM X100VI

UVP: 1.799,- Euro

Verfügbar: ab 28. Februar 2024

Farben: Silber und Schwarz

​