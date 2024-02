Valentinstag in der Leica Welt

Das Ernst Leitz Museum lädt am 14. Februar zu einem romantischen Besuch mit kostenlosem Fotoshooting ein.

Wetzlar, 6. Februar 2024. Die Leica Welt im Leitz-Park Wetzlar lädt am 14. Februar 2024 zum Valentinstag mit einem kostenlosen Fotoshooting ein. Bei einem Date im Ernst Leitz Museum können Besucherinnen und Besucher in die Welt der Fotografie eintauchen und sich von 18 bis 21 Uhr mit ihrer Begleitung von einem professionellen Fotografen an einer kostenlosen Foto-Station ablichten lassen. Ob romantisch oder lustig – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, um den einmaligen Moment in Bildern festzuhalten. Die Aufnahmen werden den Gästen im Anschluss an das Shooting per Downloadlink zur Verfügung gestellt.

Das Ernst Leitz Museum ist am Valentinstag ab 10 Uhr geöffnet und bietet allen Besucherinnen und Besuchern an diesem Tag beim Eintritt zwei Tickets zum Preis von einem.

Der (Valentins)Tag in der Leica Welt lässt sich mit einem gemeinsamen Essen – vorab im Café Leitz mit Kuchen und Torten aus der hauseigenen Konditorei oder im Anschluss im Hotelrestaurant Oskar‘s bei einem romantischen Candle-Light-Dinner oder einem entspannten Cocktail an der Bar abrunden.