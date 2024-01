DxO stellt ViewPoint 4.13 vor und startet einen Fotowettbewerb zum Thema „Neues Jahr, neue Perspektive” mit einem Preisgeld in Höhe von 2.000€

DxO ViewPoint 4.13 wartet mit zahlreichen Verbesserungen sowie Fehlerbehebungen auf und besticht durch höhere Performance und Stabilität.

Paris (Frankreich): DxO Labs — seit 20 Jahren der führende Hersteller wegweisender Bildbearbeitungssoftware — bietet Fotografen die Möglichkeit, bis zu 2.000 € Preisgeld im Rahmen des Fotowettbewerbs „Neues Jahr, neue Perspektive“ zu gewinnen, um die Veröffentlichung von DxO ViewPoint 4.13 zu feiern. Fotografen haben bis zum 15. Februar Zeit, Vorher-Nachher-Fotos einzureichen, die das kreative und technische Potenzial der Software zeigen, die für geometrische Perfektion steht.

Jedem Gewinner einer jeden der vier verschiedenen Kategorien winkt ein Preisgeld in Höhe von 500€. Jede der Kategorien widmet sich einem der leistungsstarken, intuitiven Werkzeuge von ViewPoint:

Volumendeformation Perspektive ReShape Miniaturen-Effekt

Teilnehmer können beliebig viele Fotos in so vielen Kategorien einreichen, wie Sie möchten. Darüber hinaus besteht keine Verpflichtung, DxO ViewPoint zu kaufen, da eine Testversion der Software ohne Funktionseinschränkung auf dxo.com/de/viewpoint zum Download verfügbar ist und 30 Tage lang kostenlos genutzt werden kann.

Um teilzunehmen, müssen die Teilnehmer die Wettbewerbsseite auf der DxO-Website (https://www.dxo.com/de/dxo-viewpoint/contest/) aufrufen und ihre Fotos hochladen:

die Originalversion ihres Fotos vor der Bearbeitung in ViewPoint und

die finalle Fassung nach der Bearbeitung in ViewPoint.

Die DxO-Expertenjury wird nach außergewöhnlichen Fotos Ausschau halten, die die Einsatzmöglichkeiten von ViewPoint aufzeigen, aber auch nach solchen, die ein Auge für Kreativität, Einfallsreichtum und technisches Können in der Fotografie unter Beweis stellen. DxO gibt die Gewinner kurz nach dem Wettbewerbsende am 15. Februar bekannt.

Vier Chancen, 500 € zu gewinnen

Kategorie 1: Volumendeformation

Mit Weitwinkelobjektiven fangen Sie deutlich mehr von der Szenerie in Ihrem Bild ein und verleihen ihm gleichzeitig mehr Dynamik, aber leider sind in der Folge unförmige und deformierte Objekte die Regel. Die eingereichten Bilder sollen zeigen, wie Fotografen mit Hilfe der Schieberegler für Volumendeformation in DxO ViewPoint diese unliebsame Stauchung von Motiven rückgängig machen können, damit das finale Bild trotz Einsatz eines Weitwinkelobjektivs natürliche Proportionen aufweist.

Kategorie 2: Perspektive

In der Architektur-, Immobilien- und Innenraumfotografie führen schräge Aufnahmewinkel oft zu verschiedenen typischen Problemen. Die eingereichten Bilder sollen zeigen, wie Fotografen mit den Perspektivwerkzeugen von DxO ViewPoint Probleme wie stürzende Linien (Keystoning), verzerrte Motive und optische Verzerrung lösen können.

Kategorie 3: ReShape

Wenn etwas auf einem Foto fehl am Platz wirkt, kann es die Gesamtwirkung der Bildkomposition nachhaltig stören. Die eingereichten Bilder sollen zeigen, wie Fotografen mit dem innovativen ReShape-Werkzeug in DxO ViewPoint ihre Bilder durch Verformen, Verschieben und Neuausrichtung von Bildelementen auf kompositorische Perfektion trimmen können.

Kategorie 4: Miniaturen-Effekt

Eine verschobene Schärfeebene und geringe Schärfentiefe sind großartige Werkzeuge, um den Blick des Betrachters auf einen bestimmten Bildbereich zu lenken. Die eingereichten Bilder sollen zeigen, wie Fotografen das Werkzeug Miniaturen-Effekt in DxO ViewPoint einsetzen können, um Bildern ein extrem sanftes Bokeh zu verleihen und sie damit in eine Miniaturwelt zu verwandeln.

Bei Kauf von DxO ViewPoint 4 bis zum 15. Februar gibt es ein Tutorial von Fstoppers im Wert von 49 € gratis dazu!

Parallel zum Fotowettbewerb bietet DxO eine Sonderaktion an. Jeder Fotograf, der DxO ViewPoint 4 bis zum 15. Februar kauft, erhält ein kostenloses Fstoppers-Video-Tutorial mit dem Fotografen und Dozenten Mark Wallace. „Mastering DxO ViewPoint: From Beginner to Expert” (DxO ViewPoint meistern: vom Anfänger bis hin zum Experten) ist bestens geeignet, um alles über die intuitiven Werkzeuge der Software zu lernen. In diesem einstündigen Tutorial mit einem erfahrenen Fotografen erfahren Sie, wie Sie die Perspektive anpassen, Verzeichnung korrigieren, Bildbereiche verformen und die Verformung von Objekten in Weitwinkelaufnahmen korrigieren, um geometrisch perfekte Bilder zu erhalten.