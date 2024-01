Von Sony kommt mit der Alpha 9 III eine Kleinbildkamera, die die bisher gültigen Grenzen der Fotografie sprengt: 120 Bilder/s bei voller Auflösung von 24 Megapixel. Eine minimale Belichtungszeit von 1/80.000s. Uneingeschränkte Blitzsynchronisation bei allen Belichtungszeiten. Möglich wird’s durch eine Sensortechnologie, die bislang noch nie in einer Fotokamera eingesetzt wurde: Global Shutter. Diese Technologie macht den Sensor blitzschnell, hat aber auch Einfluss auf die Bildqualität. Wie es um die Bildqualität der Alpha 9 III bestellt ist, hat das CHIP-Testlabor bereits getestet.

Sony stattet als erster Kamerahersteller überhaupt die kürzlich vorgestellte Alpha 9 III mit einem Global-Shutter-Sensor in Stacked-Bauweise aus. Global-Shutter-Sensoren bieten gegenüber herkömmlichen CMOS-Sensoren eine Reihe von Vorteilen.

Vorteile des Global-Shutter-Sensors

Bei einem Global-Shutter-Sensor werden alle Pixel zur selben Zeit ausgelesen. Im Gegensatz dazu reichen herkömmliche CMOS-Sensoren ihre Ladung nach der Belichtung zeilenweise an die nachgeschaltete Elektronik weiter. Je langsamer dies geschieht und je höher damit der zeitliche Versatz zwischen der ersten und der letzten Zeile des Bildwandlers ist, desto stärker kann sich im aufgenommenen Bild der sogenannte Rolling-Shutter-Effekt bemerkbar machen.

Vermeiden lässt sich der Rolling-Shutter-Effekt durch einen klassischen mechanischen Verschluss. Er begrenzt jedoch die kürzeste mögliche Verschlusszeit sowie die Bildfolgegeschwindigkeit bei Serienaufnahmen. Und: Für Videoaufnahmen kann kein mechanischer Verschluss eingesetzt werden.

Aufgrund seiner Besonderheiten ist ein Global-Shutter-Sensor seinem klassischen Rolling-Shutter-Pendant in vielerlei Hinsicht überlegen. Der Alpha 9 III verhilft er zu Eigenschaften, die bislang für eine Fotokamera unerreicht sind:

maximale Serienbildrat: 120 Bilder/s (für 192 Fotos in Raw oder JPG)

minimale Verschlusszeit: 1/80.000 s (1/16.000 bei Serienbilder)

uneingeschränkte Blitzsynchronisation bei jeder Verschlusszeit

Sucher mit Bildrate von 120 fps, umschaltbar auf 240 fps

bei allen Serienbildraten völlig unterbrechungsfreies Sucherbild

Mit diesen Nachteilen ist zu rechnen

Die extrem hohe Geschwindigkeit des Global-Shutter-Sensors ist jedoch nicht zum Nulltarif zu haben. Erkauft wird sie mit Einbußen bei der Bildqualität – so jedenfalls die bisherigen Erfahrungen mit dieser Sensor-Technologie. Beim Global-Shutter-Sensoren besteht ein Pixel auf dem Bildwandler nicht wie üblich aus einer Photodiode, sondern aus zweien. Die zweite Photodiode trägt allerdings nicht zur Belichtung bei, sondern dient ausschließlich als Puffer für die Ladung der ersten Photodiode. Nur so kann der Sensor ohne Verzögerung ausgelesen werden. Ein Pixel ist bei der Alpha 9 III also effektiv nur so groß und lichtempfindlich wie bei bei einer APS-C-Kamera mit 24 Megapixel.

Noch eine zweite konstruktive Besonderheit schränkt die mit einem Global-Shutter-Sensor erzielbare Bildqualität ein: Im Gegensatz zum herkömmlichen Sensor-Design fehlt ein zweiter Schaltkreis zur Verarbeitung von High-ISO-Signalen. Das lässt bei hohen ISO-Stufen mit rapide abnehmbarer Bildqualität rechnen. (Wie sich das Design des Global Shutters vom herkömmlichen Sensor-Design unterscheidet, erklärt ausführlich Professor Robert Newman ins seinem Beitrag How does the Sony A9 III global shutter work? auf amateurphotographer.com.)

Was sagt das Testlabor?

Theoretisch dürfte sich mit dem Sensor der Alpha 9 III eine Bildqualität erzielen lassen, die etwa der einer APS-C-Kamera mit 24 Megapixel entspricht. Sony hat bei der Präsentation der Alpha 9 III allerdings versprochen, dass es keine sichtbaren Auswirkungen auf die Bildqualität geben wird. Kann das CHIP-Testlabor dieses Versprechen bestätigen?

Während bei heutigen Kameras die Basis-Empfindlichkeit ISO 100 oder gar ISO 64 beträgt, geht es bei der Alpha 9 III erst bei ISO 250 los. Ihr Global-Shutter-Sensor ist also um ca. -1,3 EV weniger lichtempfindlich, besonders rauscharme ISO-Stufen fehlen der Kamera. Eine kleine Einschränkung, die sicherlich für die Zielgruppe der Alpha 9 III, Sport-, Wildlife- und Actionfotografen, verschmerzbar ist. Ihnen kommt es vor allem auf kurze Verschlusszeiten an, die in der Regel mit deutlich höheren ISO-Stufen einhergehen.

Wie gut sind höhere ISO-Stufen bei der Alpha 9 III verwendbar? Das prüft das CHIP-Testlabor unter anderem mit der Messung des Visual Noise. Ermittelt wird hier bei optimierten JPEG-Einstellungen der Kamera, wie sehr sichtbares Rauschen den Bildeindruck stört. Die Kurve VN1 gibt das Ergebnis bezogen auf die volle Sensorgröße an, VN3 bezieht sich auf Visual Noise bezogen auf eine Ausgabegröße von DIN A3.