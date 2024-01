Ticketvorverkauf zur PHOTOPIA 2024 startet Frühbucheraktion bis zum 29. Februar!

Hamburg, 15. Januar 2024 – Das Festival of Imaging geht in die vierte Runde: Ab sofort sind die Tickets für die PHOTOPIA Hamburg 2024 erhältlich. Um die Begeisterung von Fotografie- und Videografie-Enthusiasten zu entfachen, startet das Event mit einer exklusiven Frühbucheraktion. Bis zum 29. Februar sind die Tickets für nur 15 Euro statt 27 Euro erhältlich.

Das Branchenevent des Jahres öffnet vom 10. bis 13. Oktober seine Tore auf dem Hamburger Messegelände und verspricht erneut ein beeindruckendes Lineup sowie ein vielfältiges Programm: Fotoausstellungen, Konferenzen, Workshops, Fotowalks, Konzerte und Festival-Partys stehen auf dem Plan. Führende Marken und innovative Start-ups aus der Imaging-Welt präsentieren im inspirierenden Setting von 350 Schiffscontainern ihre Neuheiten in den Bereichen Kamera, Objektive, Smartphone-Technologie, Beleuchtung/Lichttechnik, Zubehör, Print-Produkte, Drohnen, Künstliche Intelligenz und Software.

PHOTOPIA bietet neue Area für Content Creators

Ein Highlight der PHOTOPIA 2024 ist die Content Creators World, eine neue Plattform für alle, die sich mit Content Creation befassen. Das Angebot umfasst Experten-Talks, Workshops mit Profis, Networking-Events, Creator Meet & Greets sowie neuste Technik zum Ausprobieren. Hier wird dem Publikum aufgezeigt, wie innovative Ansätze und Technologien die Branche der Content Creation nachhaltig verändern.

Eine radikale Transformation in der Foto- und Videografie zeigt sich auch in der Künstlichen Intelligenz. Im AI CENTER auf der PHOTOPIA stellen Unternehmen Möglichkeiten, Produkte und Productivity Tools vor, die die Zukunft des Imaging gestalten. Weitere Schwerpunkte setzt das diesjährige Festival in der Naturfotografie und dem B2B Day für Handel und Profis. Mehr Informationen unter www.photopia-hamburg.com.

Frühbucheraktion:

Ticketpreis 15 Euro (anstatt 27 Euro) mit dem Ticket-Code EARLYBIRD24. Aktionszeitraum bis 29. Februar und solange der Vorrat reicht.

Donnerstag, 10. Oktober, 10 bis 18 Uhr (B2B Day, für das Fachpublikum*)

Freitag, 11. Oktober und Samstag, 12. Oktober, 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 13. Oktober, 10 bis 16 Uhr

*Mitarbeitende z.B. aus dem Handel, Einkauf, Distribution und Profifotografinnen und -fotografen