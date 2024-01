Ist eine Fotografie tatsächlich eine Fotografie? Oder wurde das Bild vielmehr von einer KI erzeugt? Eine Frage, die für immer mehr Fotografinnen und Fotografen essenziell wird. Und damit auch für die Kamerahersteller. Nikon hat sich jetzt mit der renommierten Presse-Agentur Agence France-Press (AFP) zusammengetan, um eine Fotonachweisfunktion für seine Kameras zu entwickeln.

Jetzt arbeitet also auch Nikon an einer Funktion, die die Herkunft eines Fotos – nämlich von einer Nikon-Kamera – zweifelsfrei belegen soll. Erst Leica und dann Sony haben ja ähnliche Projekte bereits in den letzten Monaten vorgestellt.

Nikon Asia kündigt an, zusammen mit der Agentur Agence France-Press (AFP) die „Image Provenance Function“ zu entwickeln. Dazu werden direkt bei der Aufnahme Wasserzeichen mit dem Bild gespeichert. Dieses System soll selbst dann noch funktionieren, wenn die Metadaten einer Bilddatei gelöscht werden. Die Technik entspricht den Spezifikationen der „Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)“.

Ab wann die Fotonachweisfunktion kommen wird und für welche Kameras Nikon sie (möglicherweise per Firmware-Update) anbieten wird, darüber ist bei Nikon Asia derzeit nichts zu erfahren.