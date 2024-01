Sigma 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports vs. Sony FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II

Sigma Sony Objektiv 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II OPTIK optischer Aufbau 20 Linsen in 15 Gruppen 17 Linsen in 14 Gruppen Lichtstärke F2.8 F2.8 kleinste Blende F22 F22 Blendenlamellen 11 11 Naheinstellgrenze 65 cm - 100 cm 40 cm - 80 cm max. Abbildungsmaßstab 1:5,2 1:3,3 Bildstabilisator ja ja AUSSTATTUNG Blendenring ja ja Blende optional stufenlos ja ja AF-/MF-Umschalter ja ja Fokusbegrenzer (Stufen) ja (3) ja (2) Bildstabilisator Modi 2 3 Custom-Taste ja ja Streulichtblende Befestigung Rändelschraube Bajonett Stativschelle / abnehmbar ja/ja (nur Fuß, nur mit Werkzeug) ja / ja (nur Fuß) komatibel mit Telekonverter (Sony E) nein ja (SEL-14TC und SEL-20TC) MAßE UND GEWICHT Filtergewinde 77 mm 77 mm Maße (Ø x Länge) 91 x 205 mm 88 x 200 mm Gewicht 1345 g 1044 g PREIS UVP (in €) 1699.-- 2999.-- Straße - -

Ausstattung und Design

Anders als die weißen Edel-Zooms der großen Kamerahersteller kommt das 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports von Sigma in einem mattschwarzen Kleid. Mit einem Gewicht von 1345 Gramm fällt es recht leicht aus, das Pendant von Sony drückt allerdings noch einmal 300 Gramm weniger auf die Waage. Ausgestattet ist das Zoom von Sigma komplett. Es gibt einen optischen Bildstabilisator (inklusive eines Modus für Mitzieher), einen echten Blendenring (der sich für Videoaufnahmen auf eine stufenlose Steuerung umschalten lässt), einen dreistufigen Fokuslimiter sowie eine via Kamera frei programmierbare Funktionstaste (in dreifacher Ausführung).

Sigma stattet das 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports mit einer fest installierten Stativgondel aus. Abnehmen lässt sich – wie beim Pendant von Sony – lediglich der Fuß. Das geht allerdings beim Sigma-Zoom nur mit zusätzlichem Werkzeug (ein passender Inbusschlüssel liegt dem Objektiv bei). Dafür ist der Fuß bei Sigma Acra-Swiss-kompatibel, das Sony-Zoom lässt sich dagegen nur mittels zusätzlicher Montageplatte auf einem Stativ befestigen. Insgesamt gefällt mir die Sony-Lösung etwas besser. Für den schnellen Einsatz unterwegs verzichte ich gerne auf den Stativfuß, weil das Objektiv dann weniger Platz in der Fototasche beansprucht.

Wie bei Sony gehört auch beim Sigma 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports eine Streulichtblende zum Lieferumfang. Doch während Sony diese mit einem praktischen Bajonett versieht, wird die Streulichtblende von Sigma nur aufgesteckt und dann mit einer Schraube fixiert. Die Sigma-Lösung ist nicht ganz so heiß, dauert es bei ihr doch länger, die Streulichtblende zu montieren. Zudem verdeckt sie in Transportstellung den sehr weit vorne platzierten Zoomring.

Wirkungslos bleibt bei der E-Mount-Variante des Sigma-Zooms ein frei programmierbarer „Benutzermodus-Schalter“, er funktioniert nur bei der L-Mount-Variante des Objektivs. Eine kleine Einschränkung, mit der ich jedoch prima leben kann. Eine andere Beschränkung ist dagegen deutlich weitreichender: Das 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports für E-Mount lässt sich nicht zusammen mit einem Telekonverter verwenden. Sigma hat zwar passende Tele-Konverter mit 1,4- und 2-fachem Verlängerungsfaktor im Programm, aber eben nur für L-Mount. Diese Einschränkung geht allerdings auf die Kappe von Sony: Das Unternehmen lizensiert seinen Objektivanschluss nicht für Konverter oder Kameras an Fremdhersteller.

Im Einsatz: Ergonomie und Autofokus

Das Sigma 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports habe ich mit seinem Gewicht von rund 1350 Gramm mühelos an der Alpha 1 oder Alpha 7R IV eingesetzt – und zwar auch ohne Hochformatgriff an der Kamera. Auf längeren Foto-Touren kann das Sigma-Zoom allerdings nicht verhehlen, dass es rund 300 Gramm mehr wiegt als sein Sony-Pendant. Zudem hat Sigma das Objektiv spürbar frontlastiger konstruiert und gleich auch noch den häufig benötigten Zoomring nach vorne verlegt – mir hat das nicht ganz so gut gefallen. Kurzum: Das 1300 Euro teurere Sony-Tele lässt sich noch einfacher handhaben als das Sigma 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports.

Die kleinen Nachteile beim Handling sind vergessen, sobald ich die Kamera mit dem Sigma 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports vors Auge hebe und fotografiere. Sein Auftritt in der Praxis ist wirklich heiß, das Sigma-Zoom funktioniert perfekt. 30 Bilder/s mit der Alpha 1? Kein Problem, die Kamera schnurrt wie ein Kätzchen. Nachführ-AF mit Objekt-Tracking? Da kann ich, wenn überhaupt, nur einen marginalen Unterschied zum deutlich teureren Sony-Zoom ausmachen. Besonders bei sehr schlechtem Licht scheint mir das Objektiv von Sony einen Hauch schneller zu fokussieren. Und wenn es um Nahaufnahmen geht, hat das Sony FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II ebenfalls die Nase leicht vorn: Es kommt auf einen maximalen Abbildungsmaßstab von üppigen 1:3,3, während es das Sigma-Zoom auf immerhin noch 1:5,2 schafft.