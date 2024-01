SmokeMaster Pro von Rollei: Eine Revolution in der Bildgestaltung für Foto- & Videografie

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten & diverse Aufsätze für spannende Nebeleffekte

Norderstedt, 10.01.2024. Der Einsatz von Nebel erweitert visuelle Geschichten um eine zusätzliche Dimension. Die diffuse und weiche Beschaffenheit des Nebels hebt Details hervor, verstärkt Stimmungen und verleiht Szenen eine geheimnisvolle oder dramatische Note. Der neue SmokeMaster Pro von Rollei setzt genau hier an und bietet eine breite Palette beeindruckender Nebeleffekte. Dadurch ermöglicht er bei Foto- und Videoprojekten, ein höheres kreatives Niveau zu erreichen.

Egal, ob es um Produkt-, Food- oder Portrait-Fotografie und -Videografie geht – den SmokeMaster Pro einfach anschalten und schon sorgt er für beeindruckende Settings. Sichergestellt wird dies durch die diversen, mitgelieferten Aufsätze. Beispielsweise kann mit dem Ventilator-Aufsatz eher feiner, diffuser Nebel erzeugt werden, der sich gleichmäßig im Raum verteilt, während die Rohre und der flexible Silikonschlauch eher dichten, kompakten Nebel kreieren, der sich präzise platzieren lässt. Der Hochdruckaufsatz stößt feinen Nebel mit höherer Geschwindigkeit aus und der Nebeldiffusor erzeugt Nebel mit Trockeneis-Effekt, der auf dem Tisch, auf dem Boden oder in Gefäßen „liegen bleibt“.

Auch in Sachen Bedienung kann die handliche Nebelmaschine überzeugen. Die Steuerung erfolgt entweder direkt am Gerät selbst oder via Fernbedienung aus der Ferne. Dank des integrierten, wiederaufladbaren Akkus ist der SmokeMaster Pro mobil einsetzbar. Trotz seiner beeindruckenden Leistung ist der SmokeMaster Pro erstaunlich kompakt und leicht, mit einem Gesamtgewicht von gerade einmal 360 Gramm. Mit der mitgelieferten Tasche ist er samt Ersatz-Flüssigkeiten, Aufsätzen, Fernbedienung und Ladekabel schnell verstaut.

Der SmokeMaster Pro kommt mit einer erstaunlichen Leistung von 40 Watt und einem Flüssigkeitstank, welcher über ein Fassungsvermögen von 12 Millilitern verfügt. Rollei setzt bei der Produktneuheit aber nicht nur auf Ästhetik und Funktionalität, sondern auch auf Sicherheit. Die mitgelieferte Flüssigkeit basiert auf pflanzlichem Glycerin und Propylenglykol, was sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt unbedenklich ist. Für noch mehr Flexibilität bietet Rollei zudem separat erhältlich auch die Flüssigkeit sowie den Flüssigkeitstank an.

Weitere technische Daten können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Den SmokeMaster Pro gibt es ab sofort im Rollei-Onlineshop für 199 Euro (UVP: 499 Euro) unter www.rollei.de/smokemaster-pro zu entdecken.