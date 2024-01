OWC ThunderBlade X8 erweitert die Reihe der besten tragbaren Speicher

Die Transcontinenta GmbH, OWC Distributor für Deutschland und Österreich, kündigt heute ein neues ThunderBlade-Modell an, das die schnellste Shuttle- und Edit-RAID-SSD des Universums für kreative Profis neu definiert. Die neue OWC ThunderBlade X8, die bereits als das beste Produktionslaufwerk der Welt gilt, setzt mit einer realen Geschwindigkeit von bis zu 2949 MB/s und einer um bis zu 16 % höheren Kapazität und Effizienz in RAID 5 neue Leistungsmaßstäbe.

ThunderBlade setzt neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Produktionslaufwerken und ermöglicht es Anwendern, datenintensive Aufgaben nahtlos zu erledigen und ihre kreative Leistung auf ein neues Niveau zu heben.

Zielgerichtetes Design

ThunderBlade wurde für schnelllebige Umgebungen entwickelt, in denen Zeit Geld ist, und sorgt dafür, dass Ihre Projekte im Zeitplan bleiben. ThunderBlade navigiert mühelos durch unkomprimierte Inhaltsströme mit hoher Bandbreite und bietet so unübertroffene Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Der ThunderBlade wurde für den Transport mit einem integrierten Kühlrippensystem entwickelt und eignet sich für den Einsatz am Set, im Schneideraum oder für den bequemen Transport zwischen den Drehs in seinem ballistischen Hartschalenkoffer.

Mehrstündige „Burn-in“-Leistungszertifizierung

Die unübertroffene Qualität und Leistung endet nicht mit der erstklassigen Hardware. Bevor ein ThunderBlade ausgeliefert wird, durchläuft es eine strenge, mehrstündige “Burn-in”-Leistungszertifizierung, um sicherzustellen, dass es in tadellosem Zustand ankommt und sofort einsatzbereit ist.

“OWC hat mit dem ursprünglichen ThunderBlade einen neuen Standard für externe Laufwerke gesetzt, der sich durch bahnbrechende Geschwindigkeiten, Zuverlässigkeit und robuste Transportfähigkeit auszeichnet”, so Larry O’Connor, Gründer und CEO von OWC. “Die neueste ThunderBlade baut auf diesem Vermächtnis auf und verbessert die Leistung, den nutzbaren Speicherplatz und sogar die Robustheit, damit Kreativprofis noch mehr erreichen können und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Daten gewährleistet ist.”

Hauptmerkmale ThunderBlade

Unvergleichlich: bis zu 2949 MB/s im Betriebszustand, konkurrenzlos zeitsparende Geschwindigkeit

Geräumig: bis zu acht NVMe M.2 SSDs für bis zu 32 TB

Easy RAID: robuste Software zur Erstellung, Überwachung und Verwaltung erweiterter RAID-Sets

Vielseitig: Verketten Sie bis zu fünf zusätzliche Thunderbolt-Geräte oder schließen Sie ein USB-C-Gerät oder einen Bildschirm über den zweiten Thunderbolt-Anschluss an

Stabil: Rutschfeste Gummifüße halten ThunderBlade an seinem Platz, während OWC ClingOn das mitgelieferte Thunderbolt-Anschlusskabel sichert

Zuverlässig: Wärmeableitendes lüfterloses Aluminiumgehäuse sorgt für leises Arbeiten bei Höchstgeschwindigkeit

Informativ: sofortige Bestätigung des Nutzungsstatus über die integrierte LED

Mobil: kompakte Abmessungen und ein passgenaues ballistisches Hartschalengehäuse machen es zum perfekten Shuttle-Laufwerk

Zertifiziert: Erfüllt die Intel Thunderbolt- und OWC-Betriebszertifizierungen für gesicherte Leistung und Zuverlässigkeit

Sorgenfrei: 3 Jahre eingeschränkte OWC-Garantie

Preise und Verfügbarkeit

OWC ThunderBlade wird mit einer Kapazität von 8 TB, 16 TB oder 32 TB zu einem empfohlenen Verkaufspreis ab € 2.299,99 inkl. MwSt. erhältlich sein.