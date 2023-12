Panasonic kündigte am 4. Dezember auf seiner US-Homepage die Firmware 2.0 für die Lumix G9II an. Das Firmware-Update soll in Kürze auf der Lumix-Global Customer Support Webseite verfügbar sein. Damit soll die Raw-Datenausgabe für BRAW- und Pro Res RAW Aufnahmen möglich werden. Die Kamera soll zukünftig Rohvideos über den eingebauten HDMI-Anschluss an externe Video-Aufzeichnungsgeräte ausgeben können. Außerdem soll die Ergänzung die G9II näher an die Möglichkeiten der GH6 heranbringen.