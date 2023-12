Sigma 70-200mm F2,8 DG DN OS | Sports: Berggeschichten mit Teleobjektiv

Nach ein paar hundert Höhenmetern habe ich die Schneegrenze erreicht und komme schließlich auch oben aus dem Wald heraus. Auf dem ersten Hochplateau angekommen, kann ich zum ersten Mal einen Blick auf das Bergpanorama erhaschen. Die Bedingungen sind heute perfekt. Die Wolken hängen tief über den umliegenden Seen und am Horizont macht sich ganz langsam die Sonne bemerkbar. Noch ist es zu dunkel, um aus der Hand zu fotografieren. Ich bin außerdem auch noch nicht hoch genug, um einen wirklich guten Blick über das Tal zu bekommen. Also setze ich meinen Aufstieg weiter fort. Vorbei an der noch ruhigen Mittelstation der Zahnradbahn, immer weiter in Richtung Schafbergspitze. Gefühlt wird mit jedem Schritt nach oben der Wind stärker und die Böen werfen einen hin und her, wenn man nicht auf sie achtet.