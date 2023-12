Erweiterung der Samyang Cine- Autofokus-Objektivserie “V-AF” um eine 100mm Brennweite

Gersthofen, 11.12.2023: Samyang, der koreanische Hersteller für Kameraobjektive, erweitert das Line- Up der V-AF Serie um ein 100mm-Teleobjektiv. Es ist ab sofort bei WALSER, dem Exklusivdistributor für Samyang in Deutschland und Österreich, bestellbar.

Im vergangenen Jahr erschien eine Weltneuheit: Video-Objektive mit Autofokus für Sony E-Mount Kameras, mit denen Samyang einen Meilenstein legte. Seitdem besteht die V-AF Reihe aus Objektiven mit den Brennweiten 24mm, 35mm, 45mm und 75mm, sowie diversem Zubehör. Mit dem V-AF 100mm T2.3 FE erscheint nun eine Ergänzung der Reihe um ein Teleobjektiv.

Einheitlicher Formfaktor – Kompakt & Leicht

Das V-AF 100mm T2.3 FE besitzt einen Formfaktor von 85 x 72 mm, ähnlich der anderen Objektive der Samyang V-AF Reihe. Der Blenden- / Fokusring sitzt an derselben Stelle wie bei allen V-AF Objektiven. Das erhöht die Kompatibilität mit Gimbals und Drohnen. Zudem muss bei Verwendung mit einem Follow-Focus dieser nicht bei jedem Objektivwechsel neu eingestellt werden, was Zeit am Set spart. Das geringe Gewicht von 280 g erleichtert das Handling ungemein.

Integrierte Tally-Lampe

An der Vorderseite sowie an der linken Seite der V-AF Objektive zeigen kleine Leuchten an, ob gerade aufgenommen wird, was für einen ungestörten Videodreh sorgt. Sobald die Aufnahme an der Kamera gestartet wird, wechseln die Leuchten automatisch von Grün auf Rot und signalisieren damit allen am Set, sowohl vor als auch hinter der Kamera, dass die Aufnahme läuft.

8K Unterstützung & Color Tone

Wie die anderen Objektive der V-AF Reihe unterstützt auch das Samyang V- AF 100mm T2.3 Auflösungen von bis zu 8K. Zudem sind alle Objektive farblich aufeinander abgestimmt, was Farbverschiebungen beim Objektivwechsel vermeidet und zusätzlichen Aufwand in der Postproduktion verringert. Neun Blendenlamellen runden das Bild mit einem natürlichen Bokeh ab.

Custom Switch & Focus Hold Button

Das V-AF 100mm T2.3 FE kommt mit nützlichen Zusatzfunktionen, wie den für Samyang typischen Custom Switch oder Focus Hold Button. Die Belegung des Custom Switchs sowie Firmware Updates können schnell und einfach über die Samyang Lens Station eingespielt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Das V-AF 100mm T2.3 FE für Sony E-Mount Vollformatkameras kann ab sofort bei WALSER, dem exklusiven Distributor für Samyang und XEEN in Deutschland und Österreich bestellt werden. Die Auslieferung des Objektivs erfolgt ab dem 11.12.2023. Artikel-Nr.: 23444 Samyang V-AF 100mm T2.3 FE für Sony E Lieferbar: ab sofort UVP 649 € (inkl. 19 % MwSt.)