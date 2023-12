Alles neu macht 2024: Markenbotschafterin, Updates und Fehlerbehebungen

Skylum gewinnt neue, preisgekrönte Markenbotschafterin für 2024

Ab dem 14. Dezember sind alle generativen Tools (GenSwap, GenErase und GenExpand) in Luminar Neo enthalten

Luminar Neo weist zahlreiche Updates und Bug fixes auf

Berlin, 14. Dezember 2023 – Zum Jahresende hat Skylum, führender Innovator im Bereich Fotobearbeitungssoftware und Unternehmen hinter der Software Luminar Neo, weitere Neuigkeiten zu verkünden: GenExpand steht nun allen Nutzer:innen von Luminar Neo zur Verfügung. Somit sind jetzt alle generativen Tools in der Bearbeitungssoftware enthalten. Zu den üblichen Updates und Fehlerbehebungen, damit Luminar Neo ein besseres Nutzungserlebnis bietet, gesellt sich eine neue Markenbotschafterin. Die Fotojournalistin und Dokumentarfilmerin Ami Vitale hat bereits zahlreiche Preise gewonnen und setzt sich für soziale und umweltgerechte Zwecke ein.

Ami Vitale ist die neue Botschafterin von Skylum

Die preisgekrönte Fotografin, Dokumentarfilmerin, Autorin und Sprecherin Ami Vitale begann ihre Karriere als Fotografin in der Modebranche. Sie wechselte zum Fotojournalismus, um Geschichten mit einer tieferen sozialen Bedeutung zu erzählen. Auf ihren Reisen in verschiedene, teils abgelegene, Orte der Welt, aber auch in Konfliktgebiete, hat sie sich besonders auf Themen wie Umweltschutz sowie die Beziehung zwischen Mensch und Natur fokussiert.

Im Jahr 2022 wurde sie mit der Missouri Honor Medal for Distinguished Service sowie dem Lucie Humanitarian Award für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Sie gewann mehrere World Press Photo Awards. Darüber hinaus wurde sie zur Magazin-Fotografin des Jahres beim International Photographer of the Year Award ernannt und erhielt den renommierten Daniel Pearl Award für ihren herausragenden Journalismus. Ami Vitale hat zudem für renommierte Fachzeitschriften wie National Geographic gearbeitet. Nun ist sie auch Markenbotschafterin für Skylum. Bei der Nachbearbeitung unterstützt Luminar Neo Ami dabei, die Essenz eines jeden Moments einzufangen: „Luminar Neo hilft mir, diese Geschichten und Bilder so zum Leben zu erwecken, wie ich sie erlebe.”

Software-Updates: Das sind die neuesten Veränderungen und Fehlerbehebungen

Seit den letzten Updates – 1.15.0, 1.16.0 sowie 1.17.0 – hat sich für Luminar Neo-Nutzer:innen viel verändert. Die generativen Tools GenSwap, GenErase und GenExpand sind seit dem 14. Dezember 2023 vollständig in Luminar Neo enthalten. Darüber hinaus unterstützt Luminar Neo neue Kameras: Canon EOS R100, Fujifilm GFX 100 II, Panasonic Lumix DC-G9 II, Sony A6700, Sony A7CR und Sony A7C II, Nikon Z f (Note: standard/lossless compression only), OM System TG-7, Leica M10 Monochrom, Leica M11 Monochrom und Leica Q2 Monochrom.

Auch im Umgang mit der Software selbst hat sich einiges getan:

→ Wenn Nutzer:innen das Radialmasken-Werkzeug öffnen und auf ihr Foto klicken, füllt die Maske nun den inneren Kreis aus, was den Arbeitsablauf vereinfacht. Die Füllung kann immer noch invertiert werden, indem man auf „Schaltfläche Invertieren” klickt.

→ Weiterhin sind die Konturen genauer und es ist eine bessere Qualität auf Apple Silicon (M1, M2, M3) Computern festzustellen, da Skylum die internen KI-Modelle für diese Geräte optimiert hat.

Luminar Neo-Nutzer:innen genießen nun folgende Updates:

→ Die Benutzeroberfläche für die Schaltflächen „Speichern“, „Anwenden“ und „Fortfahren” für Plug-ins und Erweiterungen sowie für das AI-Werkzeug „Zuschneiden“ ist mittlerweile optimiert.

→ Die Exportzeiten von Fotos in der App sind wesentlich verkürzt, insbesondere beim Export von 100 oder mehr Fotos. Zudem funktioniert das Neon-Werkzeug flüssiger, wenn Nutzer:innen es nach der Konturierung eines Objekts in der Freiform verwenden.

→ Neu ist auch, dass die Option „Rückgängig/Wiederholen” für die Option „Unschärfe zentrieren“ im Modus „Tilt-Shift” im Unschärfe-Werkzeug angewendet werden kann. Außerdem wurde der Schieberegler für die Verstärkung des Weichzeichners sowie der Regler für den Farbton vom Laub aus dem Bereich „Landschaft“ unter „Erweitert” an eine höhere Position verschoben. Dadurch haben Nutzer:innen diese schneller zur Hand, wenn sie einen von beiden oder beide benötigen.

→ Skylum stellt Tipps zum Gebrauch seiner generativen KI-Tools zur Verfügung, damit Nutzer:innen mit diesen Werkzeugen noch bessere Ergebnisse erzielen können.

→ Darüber hinaus hat Skylum die Größe des Luminar Neo-Builds reduziert, wodurch die Gesamtleistung und Stabilität bei der Arbeit mit dem Programm optimiert wurde.

Zusammenfassung aller Fehlerbehebungen Update 1.15.0, 1.16.0, 1.17.0:

MacOS:

Stabilere Bearbeitung mit der Maske „Linearer Farbverlauf”

Optimierte Wiedergabe des Outer-Effekts im Neon & Glow-Werkzeug

Verbesserte Bearbeitung von TIFF-Bildern in der Panorama-Stitching-Erweiterung

Genauere Cursoranzeige des Maskierungspinsels im Werkzeug „Weichzeichnen”

Bessere Anzeige der Pinselsteuerung in macOS Sonoma

Genaue Vorschau von Raw-Fotos nach der Synchronisierung von Anpassungen

Reibungsloses Bearbeiten von Samsung NX500-Bilder im Raw-Format

Schnellere Reaktion von Luminar Neo beim Verschieben der Bilder in GenErase

Neue Möglichkeit, mit dem Maßstab der Bilder in GenErase zu experimentieren, ohne dass zuvor gelöschte Bilder darunter erscheinen

Präzises Hinzufügen ausgewählter Bilder zu GenErase

Langsames Vergrößern der Bilder in GenErase

GenErase kann auf gedrehte Bilder angewendet werden, ohne das Seitenverhältnis zu verändern

Geringere Speichernutzung bei der Bearbeitung mehrerer Bilder hintereinander

Genauere Anzeige der Pinselsteuerung in generativen AI-Werkzeugen

Reibungslosere Nutzung der App während des Hochladens von Fotos aus der iCloud Drive in Luminar Neo

Präzisere Leistung der Stärke-Schieberegler für das Abwedeln & Brennen-Werkzeug

Genauere Anzeige der Pinselsteuerung bei der Verwendung von Maskierungsfiltern

Windows: