Canon: RF 200-500mm F/4L IS USM: Erst im Sommer 2024? +++ Fujifilm: Highspeed-Mittelformatkamera GFX25S geplant? +++ Nikon: Mehr Speed für Z 8 Und Z 9 per Firmware-Update? +++ Panasonic: Wird GH6 schon im Januar abgelöst? +++ Sony: Universal-Zoom FE 24-200mm F/2.8-4.5 G OSS im Anmarsch? +++ Sony: Alpha 7S IV mit 2-lagigem Sensor für Basis-ISO 25.600?

Dass Canon ein RF 200-500mm F/4L IS USM in Arbeit hat, wabert bereits seit Längerem durch die Gerüchteküchen. Insider erwarten fast schon täglich die offizielle Vorstellung des Tele-Objektivs. Doch daraus wird möglicherweise nichts. Jetzt ist zu hören: Das Super-Tele könnte erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 kommen. Immerhin: Zu den olympischen Spielen 2024 soll es das RF 200-500mm F/4L IS USM noch in die Fototaschen Interessierter schaffen – die Spiele finden im August 2024 in Paris statt.

Unglaubliches dringt gerade zu Fujifilm aus der Gerüchteküche: Eine Highspeed-Mittelformatkamera mit lediglich 25 Megapixel soll auf dem Weg sein. Ihre Modellbezeichnung: GFX25. Mit ihrem für das Mittelformat sehr schnellen Sensor soll sich die GFX25 vor allem an Videofilmer wenden, die eine günstige Alternative zur GFX 100 II suchen. Angeheizt wird dieses Gerücht dadurch, dass Fujifilm in China neue Kameras registriert hat. „Alles nur heiße Luft“, verbreiten dagegen die Gerüchteköche von Fujirumors. Das Gerücht zur GFX25 sei mehr als drei Jahre alt. Herausgekramt wurde es jetzt gerade deshalb erneut, weil Fujifilm mehrere nicht identifizierbare Kameras in China registriert hat.

Nikon ist in Sachen Speed seit der Präsentation der Sony Alpha 9 III gehörig ins Hintertreffen geraten. Eine neue Kamera von Nikon, die mit den (kurzzeitig) 120 Bilder/s in voller Auflösung der Alpha 9 III mithalten kann, ist derzeit nicht in Sicht. Nun wollen Nikon-Insider herausgefunden haben: Für Z 9 und Z 8 sind Firmware-Updates geplant, die den Kameras zusätzlichen Schub verleihen. Die Rede ist von 30 Bilder/s ohne Einschränkungen (also auch bei Aufzeichnung im Raw-Format). Außerdem soll mit der kommenden Firmware-Version die Pre-Capture von Z 9 und Z 8 bei Aufnahmen im Raw-Format ebenfalls funktionieren.

Dass Panasonic die GH6 schon in Kürze durch eine GH6 II ablösen könnte, geistert bereits seit einiger Zeit durch die Gerüchteküchen. Jetzt werden die Spekulationen konkreter. Demnach könnte die GH6 II schon im Januar, spätestens Februar 2024 vorgestellt werden. Ihre herausragende Neuheit: Ein Sensor mit dedizierten Phasen-AF-Pixel auf dem Sensor.

Sony könnte im kommenden Jahr mit dem FE 24-200mm F/2.8-4.5 G OSS ein neues Universalzoom für seine Kleinbildkameras vorstellen. Anders als das aktuelle FE 24-240mm F/3.5-6.3 wäre es etwas lichtstärker, würde dafür jedoch unwesentlich an maximaler Brennweite einbüßen. Vor allem aber würde es der höherwertigen G-Serie angehören und damit wohl eine deutlich bessere Abbildungsleistung versprechen. Ebenfalls im Angebot der Gerüchteköche: Ein besonders kompaktes FE 24-50mm F2.8 G, das Sony ebenfalls 2024 vorstellen könnte.

Zu Sony zum Schluss noch ein weiteres, unglaubliches Gerücht: Die für 2024 erwartete Alpha 7S IV könnte mit einem neuartigen 2-lagigen Sensor ausgestattet sein, der sich auf eine schier unvorstellbare Basis-Empfindlichkeit von ISO 25.600 schalten lässt. Die Auflösung soll rund 20 Megapixel betragen, Video mit bis zu 6k 120p möglich sein. Viel mehr ist bislang nicht zu erfahren. Ob’s so kommen wird? Wir werden sehen.