Endspurt beim 49. Blende-Fotowettbewerb

Deutschlands größter Fotowettbewerb in Kooperation mit Print- und Online-Medien „Blende“ befindet sich auf der Zielgeraden. Noch wenige Tage haben alle Amateur- und Hobbyfotografen die Möglichkeit, ihre Fotos zu den vier Wettbewerbsthemen einzureichen. Es gibt tolle Preise im Gesamtwert von über 50.000 Euro zu gewinnen.

Frankfurt am Main, 14. November 2023 – Bis zum 30. November können die schönsten Motive zu den Kategorien „Einfach tierisch“, „Faszination Architektur“, „Stillleben als Kunstform“ und „Landschaftsfotografie“ zum traditionsreichen 49. Blende-Fotowettbewerb eingereicht werden. Alle zu den vier Hauptkategorien eingereichten Bilder können auf Wunsch auch an dem „Sonderpreis KI by Excire“ teilnehmen. Der Sonderpreis ist der erste KI-Wettbewerb seiner Art weltweit und wird in Kooperation mit der Pattern Recognition Company GmbH mit ihrer Excire Technologie, eine in Deutschland entwickelte KI-Software für Bilderverwaltung, ausgerichtet. Dabei werden die Fotos mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bewertet.

Machen Sie mit: So funktioniert´s!

Die Teilnahme am Blende-Fotowettbewerb ist nur online über einen der zahlreichen Medienpartner möglich. Welche das sind erfahren Sie auf blende-fotowettbewerb.de. Die Teilnehmer haben zweimal die Chance zu gewinnen: In der ersten Runde wetteifern die Leser der Print- und Online-Partner untereinander. Dann werden alle Gewinner zur bundesweiten Endausscheidung weitergereicht, wo eine Fachjury die 100 besten Aufnahmen kürt.

Alle Teilnehmer haben die Chance auf eines von 100 Preispaketen im Bundesendausscheid sowie zusätzliche Gewinne im KI-Wettbewerb im Gesamtwert von über 50.000 Euro. Die besten Aufnahmen werden zudem in einem renommierten Fachmagazin veröffentlich und im kommenden Jahr auf der PHOTOPIA Hamburg, Europas Festival für Fotografie und Videografie, vom 10. bis 13. Oktober 2024 in der Hansestadt präsentiert.

Der 49. Blende-Fotowettbewerb läuft noch bis zum 30. November 2023. Weitere Informationen unter: www.blende-fotowettbewerb.de