Die clevere Bildbearbeitung Radiant Photo ist ab sofort auch als App für Smartphones mit Android oder iOS erhältlich. Sie kommt zum einen als Gratis-Version ausschließlich mit Automatik-Funktionen und zum anderen als kostenpflichtige App, die auch manuelle Eingriffe erlaubt.

Bereits für Anfang Oktober war die Bildbearbeitung Radiant Photo als Smartphone-App für Android und iOS angekündigt worden, jetzt ist sie endlich da! Wie die Macher mitteilen, hat es doch länger gedauert, bis Google und Apple Radiant Photo für Mobilgeräte freigegeben haben. Doch das Warten könnte sich für Interessenten gelohnt haben. photoscala konnte bereits einen ersten Blick auf die App werfen und ist schwer beeindruckt. Sogar die 100-Megapixel-Raw-Dateien aus einer Fujifilm, GFX100S II ließen sich auf einem aktuellen iPhone flüssig in Radiant Photo bearbeiten.

Radiant Photo kommt in zwei Versionen: Als Gratis-App und als kostenpflichtige Variante. Während die Gratis-Version lediglich die Vollautomatiken zur Bildoptimierung bietet, gibt es in der kostenpflichtigen App Möglichkeiten zur manuellen Bearbeitung, Batch-Bearbeitung und vieles mehr. Radiant Photo ohne die Beschränkungen der Gratis-Version kostet jährlich 29,99 Dollar oder einmalig 49,99 Dollar. Weitere Informationen und direkte Links in den Apple App Store oder den Google Play Store gibt es hier.

Die Softwareschiemde von Radiant Photo nennt diese Vorteile der App: