Neuer ColorChecker Passport Video 2 für Video und Foto

24. Oktober 2023. (Birmingham UK):Calibrite hat den ColorChecker Passport Video 2 auf den Markt gebracht, der auf der Farbwissenschaft von X-Rite aufbaut und die nächste Stufe in der Entwicklung der ursprünglichen ColorChecker Passport-Reihe darstellt. ColorChecker Passport Video 2 umfasst sowohl Videopatches für die Verwendung mit Vektorskopen entweder in der Kamera oder in der Postproduktion, ein 3-stufiges Graustufenkarte mit reinem Weiß, 40 IRE-Grau und glänzendem Schwarz und natürlich die Weißabgleichskarte, die alle bereits im ursprünglichen ColorChecker Passport Video enthalten waren. Neu in ColorChecker Passport Video 2 ist ein Classic 24-Patch-Target, die ursprüngliche ColorChecker-Targetformel, die für die Farbkorrektur mit einem Klick in der DaVinci Resolve-Software verwendet werden kann und das Target ist, das zur Erstellung von Profilen für Standbildkameras mit der Calibrite Camera Calibration-Software verwendet wird.

Angesichts des ständig wachsenden Bedarfs an professionellen Hybrid-Produkten hat Calibrite den Bedarf an einem dualen Farbkorrekturwerkzeug erkannt, dass die Anforderungen professioneller Videofilmer und Fotografen gleichermaßen erfüllt. Die im ColorChecker Passport Video 2 enthaltenen wesentlichen Farbkarten ermöglichen es Ihnen, nur den ColorChecker Passport mit sich zu führen – kompakt, haltbar und tragbar, für den geschäftigen Lebensstil des Hybrid-Fotografen.

Für Video

Das speziell für den modernen Videoproduktions-Workflow entwickelte Video Color Target enthält vier Reihen von Farbchips, die für die Videoerfassung und -bearbeitung entwickelt wurden, einschließlich Patches für die Verwendung mit Vektorskopen. Dieses Target liefert die wesentlichen Farben, die für die Farbanpassung mehrerer Kameras benötigt werden, und beschleunigt die Farbabstufung. Das 3-stufige Graustufen-Target bietet eine verbesserte Grauskala zur Erzielung einer idealen Kamerabelichtung für die In-Kamera- und Postproduktion, einschließlich Weiß, 40IRE-Grau und Hochglanzschwarz, das als Schwarzfalle fungieren kann, wenn es ohne Reflexion positioniert wird. Das Weißabgleichs-Target ist ein spektral neutrales Target, das als Referenz für den Weißabgleich in der Kamera dient und bei der Live-Feed-Kameraanpassung helfen kann. Bei Verwendung der DaVinci Resolve-Software ermöglicht das klassische 24-Patch-Target eine Farbkorrektur mit einem Klick innerhalb der Software.

Für Foto

Das klassische ColorChecker-Target mit 24 Feldern, das erstmals 1976 eingeführt wurde, ist im Lieferumfang von ColorChecker Passport Video 2 enthalten. Mit Hilfe der ColorChecker Camera Calibration Software in Kombination mit dem klassischen 24-Felder-Target für Standbilder können Benutzer benutzerdefinierte DNG- und ICC-Profile der Reaktion einer Kamera auf die Szenenbeleuchtung erstellen, um konsistente, vorhersehbare und wiederholbare Ergebnisse von Bild zu Bild und von Kamera zu Kamera zu erzielen. Das Weißabgleichs-Target ist ein spektral neutrales Ziel, das einen konsistenten Bezugspunkt für den kamerainternen Weißabgleich bei gemischten Lichtverhältnissen während einer Aufnahme bietet, sowohl bei Standbildern als auch bei Videoaufnahmen, insbesondere wenn mehrere Kameratypen bei einer Aufnahme verwendet werden.

Der ColorChecker Passport Video 2 im Taschenformat ist mit seinen Abmessungen von nur 125 x 90 mm für jede Video- oder Fotoherausforderung gerüstet. Egal, ob Sie eine kurze Strecke oder um die ganze Welt reisen, Sie sollten nie ohne ihn aus dem Haus gehen. Das robuste Kunststoffgehäuse schützt die vier Zielscheiben vor Licht und Abnutzung und verlängert so ihre Lebensdauer. Das neu gestaltete Gehäuse des Passport Video 2 enthält jetzt den Namen auf der Außenseite und ein vom Benutzer anpassbares Feld, auf dem ein Name oder andere identifizierende Informationen geschrieben werden können.

Der Passport Video 2 ist auf calibrite.com und bei anderen führenden Foto- und Videohändlern erhältlich.