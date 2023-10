Nour Triplet V 2.0/64 Bokeh Control Art Lens

Werde zum Meister des Lichts mit diesem einzigartigen Objektiv, das für die Steuerung der sphärischen Aberration an spiegellosen Vollformatkameras entwickelt wurde.

Drei verschiedene Bildstile mit einem Objektiv

Mit der Entwicklung dieses einzigartig neuen Objektivs ehren wir den gleichsam faszinierenden wie längst vergessenen Gelehrten Hasan Ibn al-Haytham, der um das Jahr 1021 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo lebte. Er entschlüsselte als Erster das Rätsel der sphärischen Aberration und gilt heute als Wegbereiter der modernen Optik.

Kompatibel mit spiegellosen Sony E, Nikon Z und Canon RF Vollformatkameras.

Erhältlich im historischen Messingfinish und als schwarze Aluminiumversion.

Der einzigartige Spherical Aberration Kontrollregler ermöglicht drei kraftvolle Bokeheffekte:

– Soft – gedämpftes Licht und ein leichter Swirl sorgen für eine grandiose Atmosphäre.

– Classic – lässt das Motiv kristallklar aus einem bezaubernd verschwommenen Hintergrund hervorstechen.

– Bubble – erzeugt eine atemberaubende Trennung zwischen deinem Motiv und dem seidenweichen Seifenblasenbokeh im Hintergrund.

Bestens geeignet für Porträts dank einer Brennweite von 64 mm.

Die Offenblende von f/2.0 erschafft eine wunderbar geringe Tiefenschärfe und garantiert tolle Ergebnisse auch bei schwachen Lichtverhältnissen.

Speziell geformte Blendenplättchen verzieren die Bilder mit einzigartigen Bokeheffekten.

Der moderne Helicoid Fokusmechanismus ermöglicht schnelles Arbeiten und ein reibungsloses Zusammenspiel mit Video-Equipment.

Werde Teil unserer Kickstarter Kampagne und erhalte als Unterstützer die Lomography Nour Triplet V 2.0/64 Bokeh Control Art Lens zu einem exklusiven Early Bird Preis!

Ein modernes Objektiv für einen historischen Geist

Ibn al-Haytham spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Theorien der Optik, die bis heute Gewicht haben. Tagtäglich studierte er den Verlauf der Sonne über den Dächern Kairos, beobachte die sich ziehenden Kurven und folgte seiner Begeisterung für die wundersamen Rätsel des Lichts. Diese schier endlose Faszination führte ihn schlussendlich zur bahnbrechenden Entdeckung der sphärischen Aberration. Wir haben uns nicht nur von seinen Entdeckungen und innovativen Geist inspirieren lassen, sondern auch von der historischen Cooke-Triplet Objektivkonstruktion und treiben auf Basis dieser den optischen Fortschritt für den Fotografen von heute weiter voran. Unser Objektiv besteht aus 5 mehrfach vergüteten Glaselementen in drei Gruppen und bietet eine spezielle Kontrolle über optische Aberrationen. Es überzeugt durch eine lebendige Farbwiedergabe samt subtilem Vignettierungseffekt, der die Aufmerksamkeit des Betrachters kunstvoll auf den knackig scharfen Bereich in der Bildmitte lenkt.

Eintauchen in kraftvolle Porträts & Videografie

Mit einer vielseitigen Brennweite von 64 mm ist die Nour Triplet V 2.0/64 Bokeh Control Art Lens die perfekte Wahl für aufregende Porträts. Dank der einzigartigen Spherical Aberration Control stechen deine Motive aus drei charakteristischen Hintergrundstilen hervor und mit den speziell geformten Blendenplättchen von Lomography runden atemberaubende Bokeheffekte das Erlebnis ab. Für Videografen bietet der Regler die Möglichkeit, kraftvolle Übergänge zwischen sanftem Soft- Focus und einem knackscharfen, dreidimensionalen Effekt samt Seifenblasenbokeh zu erzeugen. Die stufenlosen Fokus- und Blendenringe garantieren in Kombination mit Follow Focus Equipment präzise Kontrolle, um in jeder Szene Emotionen einzufangen und beeindruckende cinematische Effekte direkt in der Kamera zu erzeugen.