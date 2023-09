Von Famalicão in die Welt: 50 Jahre Leica in Portugal

Wetzlar, 1. September 2023. Leica steht für Made in Germany, deutsche Handwerkskunst und Tradition. Doch seit bereits 50 Jahren ist auch ein Werk in Portugal Teil der Leica Familie. Grund genug, den Erfolg, die Vielfalt und die Gemeinschaft, die Wetzlar und Famalicão seit einem halben Jahrhundert verbinden, zu feiern.

Vila Nova de Famalicão gehört als zweiter Produktionsstandort längst in die Firmengeschichte. Am Standort im Norden Portugals produzieren heute mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentliche Teile der Leica Produktpalette. Auf dem 2013 neu bezogenen Areal mit einer Grundstücksfläche von 52.400 m2 finden sich 12.677 m2 Produktionsfläche, 3047 m2 für die Montage, 3244 m2 für die Optik und 4827 m2 für die Mechanik. Der Umsatz lag im letzten Jahr bei 82 Millionen Euro. Doch hinter all diesen Zahlen stehen die Menschen, die in den letzten Jahrzehnten stetig am Erfolg des Unternehmens gearbeitet und aus dem Wetzlarer Traditionsunternehmen ein europäisches Gemeinschaftswerk geschaffen haben, das mit Leidenschaft die Werte und die Präzision von Leica in die Welt trägt. Zur Gemeinschaft gehören neben den direkt im Werk Beschäftigten auch die Fotografinnen und Fotografen, die mit Leica Kameras die Welt im Blick haben.

In diesem Jahr wird der Erfolg gefeiert: zum einen mit der Ausstellung „Von Famalicão in die Welt: 50 Jahre Leica in Portugal“ und zum anderen in Ergänzung mit der in der Leica Galerie Porto präsentierten Ausstellung „Alfredo Cunha. Portugal von 1973 bis 2023“ – eine bewegende Hommage des renommierten Bildjournalisten und Leica Liebhabers Cunha an sein Heimatland.

Ein Rückblick: Bereits seit Mitte der 1960er-Jahre ließen steigende Produktionskosten in Deutschland die Optischen Werke Ernst Leitz Wetzlar nach ergänzenden Standorten in Europa suchen. Die Wahl für die Expansion fiel schließlich auf den portugiesischen Ort Vila Nova de Famalicão, denn dort gab es bereits eine bestehende Tradition von Feinmechanikern. In der Anfangsphase ab Juni 1973 wurden Komponenten für Mikroskope und Kameras hergestellt. Es folgte die Produktion von Trinovid-Kompaktferngläsern und schließlich ab 1976 die Montage der Leica Kamera R3. In den Folgejahren wuchs die Produktpalette stetig, unter anderem mit der Vormontage der legendären Leica M6 oder der Leica R8. Im Jahr 2004 umfassten die Anlagen am portugiesischen Standort bereits 21.000 m2, und 2008 wurde dann der Grundstein für den Bau der heutigen Anlagen gelegt, die am 21. März 2013 – nach einer Investition von 23 Millionen Euro – eingeweiht werden konnten. Weitere Ergänzungen wie die Abteilung Engineering kamen hinzu. Heute produziert Leica in Portugal auch modernste optische Produkte zur Unterstützung der Wildtierbeobachtung und der Jagd. So gehört die aufwendige handwerkliche Herstellung der Leica Ferngläser, Spektive, Laserentfernungsmesser und Zielfernrohre zum festen Fertigungsprogramm in dem modernen Werk. Die Leica Familie wächst beständig weiter, nicht zuletzt durch den am 1. Dezember 2016 in Porto eröffneten Leica Store mit ergänzender Galerie und Akademie in einem symbolträchtigen Gebäude, dem ehemaligen Café Excelsior im Herzen der Stadt. 2017 dann wurden im Werk in Vila Nova de Famalicão der Leica Customer Care für Sportoptik sowie zusätzliche Engineering-Kompetenzen aufgebaut, wodurch das Innovationsniveau weiter erhöht werden konnte.

Gemeinsam kann nun ein halbes Jahrhundert erfolgreiche Firmengeschichte gefeiert werden. Die Ausstellung „Von Famalicão in die Welt: 50 Jahre Leica in Portugal“, die derzeit im Casa das Artes zu sehen ist und mit einer Sonderpublikation begleitet wird, zeigt alle Facetten der fünf Jahrzehnte währenden Zusammenarbeit. Doch der Blick geht nicht nur zurück auf die Jahre der portugiesisch-deutschen Firmengeschichte und Freundschaft, sondern richtet sich ebenfalls in die Zukunft, denn Innovation steht sowohl in Famalicão als auch in Wetzlar weiterhin im Mittelpunkt.

Zitate:

Dr. Andreas Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Leica Camera AG:

„Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Erfolg von Leica auch tief in Famalicão verwurzelt ist. Die Zahlen sprechen für sich: Dies ist eine der fortschrittlichsten Einrichtungen in der Optikbranche.“

Vitor Freitas, geschäftsführender Direktor und Vorstandsmitglied Leica Portugal:

„Was sich hier findet ist Leidenschaft und Perfektion. Die Menschen hier sind so engagiert, und das ist, so glaube ich, der Grund für unseren Erfolg. Es ist die Art und Weise, wie wir hier arbeiten und wie die Marke auf globaler Ebene wahrgenommen wird.“

Pedro Oliveira, geschäftsführender Direktor und Vorstandsmitglied Leica Portugal:

„Leica steht für ein bestimmtes Wertesystem. Heute haben wir ein Unternehmen, das in der Optikbranche Maßstäbe setzt. Für uns ist es wichtig, mit den Menschen zu wachsen und sie zu fördern. Unsere langjährigen Mitarbeiter*innen sind uns wichtig, denn sie haben die Erfahrung und das Wissen über unsere Produkte – Wissen, das man nicht in Handbüchern finden kann. Wir streben nach einem perfekten Gleichgewicht zwischen Erfahrung und Innovation.“

Leica Camera – Partner der Fotografie

Die Leica Camera AG ist ein internationaler Premiumhersteller von Kameras und Sportoptikprodukten. Der legendäre Ruf der Marke Leica basiert auf einer langen Tradition exzellenter Qualität, deutscher Handwerkskunst und deutschen Industriedesigns, verbunden mit innovativen Technologien. Fester Bestandteil der Markenkultur sind die vielfältigen Aktivitäten des Unternehmens zur Förderung der Fotografie. Hierzu gehören neben den weltweit vertretenen Leica Galerien sowie den Leica Akademien u. a. auch der Leica Hall of Fame Award und insbesondere der Leica Oskar Barnack Award (LOBA), der heute zu den innovativsten Förderpreisen für Fotografie zählt. Die Leica Camera AG mit Hauptsitz im hessischen Wetzlar und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão, Portugal, verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk eigener Länderorganisationen und Leica Retail Stores.