PhotoKlassik IV.2023: Am Puls der aktuellen Analogfotografie

Süsel-Zarnekau, 05.09.2023 – PhotoKlassik, die renommierte Fachzeitschrift für Liebhaber der analogen Fotografie, freut sich, die Veröffentlichung ihrer neuesten Ausgabe IV.2023 anzukündigen. Seit dem 5. September ist das Magazin mit einer Vielzahl fesselnder Artikel und inspirierender Fotografien erhältlich.

Die neue Ausgabe der PhotoKlassik IV.2023 bietet wieder eine Vielzahl an spannenden Themen für alle Liebhaber der analogen Fotografie. So feiern wir den hundertsten Geburtstag von JOBO, schauen kritisch auf die aktuelle Marktsituation für Filme und Chemie, zeigen inspirative Techniken und stellen Kameras und Objektive wie die Contax Illa oder die Nikon Nikomaten vor.

Ein weiteres Highlight dieser Ausgabe ist der Artikel über die Aufnahmetechniken des spanischen Fotojournalisten Pep Bonet, der das Verfahren der Negativrückgewinnung nutzt, um seine Heimatinsel Mallorca in seinem Projekt “Paradís” festzuhalten.

Inspiration liefert auch der Artikel “Filme kreativ bemalen”: Durch die Kombination von Schwarzweiß-Negativen, etwas Kunstblut und digitaler Nachbearbeitung entstehen kreative Kunstwerke.

Seit einigen Jahren können Fotografen mit echtem Kinofilm arbeiten – das Stuttgarter Unternehmen Silbersalz35 macht’s möglich und bietet vom Film bis zum Digitalpositiv attraktive Komplettpakete an. Unser Autor Harald Wittig hat sich Filmmaterial und Service genauer angeschaut.

Kontaktbögen zeigen alle Aufnahmen eines Films kompakt und übersichtlich. Aber neben ihrer Archivierungsfunktion können die Bögen noch viel mehr. Sie verbessern das Fotografieren und regen zur Reflexion an. Christopher Schmidtke zeigt seine Herangehensweise und klärt die Fragen, wann und für wen die Erstellung von Kontaktbögen sinnvoll ist.

In der Rubrik Kultur und Portfolio zeigt PhotoKlassik wieder herausragende Werke verschiedenen analog Künstler wie Andrej Russkovskij, die historischen Cyanotypien der englischen Botanik von Anna Atkins sowie das Portfolio “Pinhole Views On the Southwest” von Peter Rathmann und noch vieles mehr.

Die PhotoKlassik ist ab sofort zum Abopreis ab nur 24,90 Euro (Digitalabo) im Jahr erhältlich. Das Abonnement bietet nicht nur ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern wird auch nachhaltig und direkt an die Abonnenten versendet. Das Print-Abonnement kostet 51,20 Euro.