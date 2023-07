Die Bestseller-Kollektion Axis v2 wird nun um Sling-Taschen und Rucksäcke erweitert – praktische Lösungen für den täglichen Gebrauch

Wolverhampton, UK. Um weiterhin eine Vorreiterrolle bei Tragelösungen zu haben, hat Tenba die Palette der meistverkauften Axis V2-Kollektion erweitert und bietet nun auch Lösungen für die jüngste Generation von Fotografen, Filmemachern und Content-Erstellern. Zwei Sling-Bags, ein Alltagsrucksack inkl. BYOB9 und zwei leichtere Rucksackvarianten (LT) mit beidseitigem Zugriff wurden zu der bestehenden Kollektion ergänzt.

Tenba Axis v2 4L Sling Bag schwarz oder multicam-schwarz

In die 4L Tasche passt eine spiegellose Kamera oder eine DSLR-Kamera mit 1-2 Objektiven (bis zu 24-70mm 2.8), und sie lässt sich im Handumdrehen von einer Sling-Tasche in eine Hüfttasche umwandeln. Das MOLLE-Gurtband ermöglicht die Erweiterung mit Tenba Tools Akkutaschen und Speicherkartenfächern sowie einer Vielzahl von Taschen und Zubehör nach Militärstandard. Der weiche, dem Körper angepasste Memory-Schaum im Gurt sorgt für ganztägigen Tragekomfort. An den Riemen an der Unterseite kann ein Dreibein- oder Einbeinstativ befestigt werden, und wie bei anderen Axis v2-Taschen gibt es eine verborgene Tasche, die mit einem Apple AirTag oder Tile Bluetooth-Tracker kompatibel ist.

Tenba Axis v2 6L Sling Bag schwarz oder multicam-schwarz

die 6L Sling-Tasche passt eine spiegellose Kamera oder eine DSLR-Kamera mit 2-3 Objektiven (bis zu 70-200 mm 2,8) oder eine DJI Mavic-Drohnenausrüstung. Die Tasche lässt sich im Handumdrehen vom Sling in eine Hüfttasche umwandeln. Das MOLLE-Gurtband ermöglicht die Erweiterung mit Tenba Tools Akkutaschen und Speicherkartenfächern sowie einer Vielzahl von Taschen und Zubehör nach Militärstandard. Der weiche, dem Körper angepasste Memory-Schaum im Gurt sorgt für ganztägigen Tragekomfort. An den Riemen an der Unterseite kann ein Dreibein- oder Einbeinstativ befestigt werden, und wie bei anderen Axis v2-Taschen gibt es eine verborgene Tasche, die mit einem Apple AirTag oder Tile Bluetooth-Tracker kompatibel ist.

Tenba Axis v2 16L Road Warrior schwarz oder multicam-schwarz

Das Besondere an diesem Alltagsrucksack ist, dass unser bekannter BYOB9 Tascheneinsatz als Kamerafach inklusive ist. In den 16L RoadWarrior Rucksack passen eine spiegellose oder kompakte DSLR-Kamera mit 2-3 Objektiven, ein Laptop bis zu 40 cm (16 Zoll) und ein Tablet bis zu 33 cm (12,9 Zoll). Egal, wofür Sie eine Tasche brauchen, diese Tasche hat eine – Reisepass und Geldbörse, Wasserflasche, Kleidung für zwei Tage, Dokumente und ein Notebook, Visitenkarten usw. Der BYOB-Einsatz ermöglicht es Ihnen, eine Kameraausrüstung einzupacken, wenn Sie sie brauchen, und sie schnell herauszunehmen, wenn Sie sie nicht brauchen. Der Schultergurt des BYOB-Einsatzes ermöglicht es außerdem, ihn getrennt vom Rucksack zu tragen. Und Sie können diesen BYOB-Einsatz in jeder anderen Tasche verwenden, die Sie besitzen, wie z.B. Trekking-Rucksäcke, Kuriertaschen, Damenhandtaschen, Reisegepäck usw. MOLLE-Gewebe verleihen dem Rucksack grenzenlose Erweiterbarkeit mit Tenba-Tools wie Objektivkapseln, Akkutaschen und Speicherkartenfächern sowie einer Vielzahl von Taschen und Zubehör nach Militärstandard. Das Airflow-Gurtzeug von Tenba und die automatisch einstellbaren Pivot-Fit-Gurte ermöglichen eine bequeme Anpassung des Rucksacks an Benutzer aller Größen.

Tenba Axis v2 18L LT schwarz oder multicam-schwarz

Der Rucksack verfügt über zwei seitlich angebrachte Kamerazugänge und wie bei anderen Axis v2-Taschen gibt es eine verborgene Tasche, die mit einem Apple AirTag oder Tile Bluetooth Tracker kompatibel ist. Der 18L LT-Rucksack bietet Platz für 1-2 spiegellose oder DSLR-Kameras mit 4-6 Objektiven, bis hin zu einem 70-200mm 2.8, sowie einem Laptop bis zu 35 cm (14 Zoll). Unter der Klappe befindet sich ein flexibles Fach, das Sie entweder für weitere Kameraausrüstung wie 2 Objektive, ein Drohnen-Kit nutzen können, oder aber für eine Nachmittagsverpflegung oder eine Regenjacke. Das MOLLE-Gurtband ermöglicht eine unbegrenzte Erweiterbarkeit mit Tenba-Tools wie Objektivkapseln, Akkutaschen und Speicherkartenfächern sowie einer Vielzahl von Taschen und Zubehör nach Militärstandard. Tenbas Airflow-Gurt und die sich automatisch anpassenden Pivot-Fit-Gurte ermöglichen eine bequeme Anpassung des Rucksacks an Benutzer aller Größen.

Tenba Axis v2 20LT schwarz oder multicam-schwarz

Der Rucksack verfügt über einen beidseitigen Kamerazugang und wie bei anderen Axis v2 Taschen gibt es eine verborgene Tasche, die mit einem Apple AirTag oder Tile Bluetooth Tracker kompatibel ist. In den 20L LT Rucksack passen 1-2 spiegellose oder DSLR-Kameras mit 4-6 Objektiven, bis zu einem 70-200mm 2.8, sowie ein Laptop bis zu 16 Zoll (40 cm). Unter der Klappe befindet sich ein flexibles Fach, das Sie entweder für weitere Kameraausrüstung, wie 2 Objektive, ein Drohnen-Kit, oder für Lebensmittel oder eine Regenjacke nutzen können. Das MOLLE-Gurtband ermöglicht eine unbegrenzte Erweiterbarkeit mit Tenba-Tools wie Objektivkapseln, Akkutaschen und Speicherkartenfächern sowie einer Vielzahl von Taschen und Zubehör nach Militärstandard. Tenbas Airflow-Gurt und die sich automatisch anpassenden Pivot-Fit-Gurte ermöglichen eine bequeme Anpassung des Rucksacks an Benutzer aller Größen.

