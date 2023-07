OPEN YOUR EYES

Im Herzen der Stadt Zürich trifft ab 8. September 2023 erstmals Weltklasse-Wissenschaft auf Weltklasse-Fotografie. Gemeinsam kreieren das Festival und die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) ein neues Kommunikationsformat. Es wirbt für eine neue Ära des Verständnisses der Welt. Im Fokus stehen die 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen: Ein multinationaler Kompass zur Entwicklung einer friedlicheren und gerechteren Welt.

Großzügige Open Air Installationen verschränken Dokumentarfotografie und wissenschaftliche Erkenntnis in 17 Ausstellungs-Inseln zu einem Plädoyer für Frieden, Toleranz und Miteinander getragen von humanistischer Gesinnung. «Die ausgestellten Arbeiten sind Testimonials, die beweisen, dass die Verbindung von Mensch, Technologie und Natur mehr denn je von einzigartiger gesellschaftlicher Relevanz ist», meint Lois Lammerhuber, Mit-Initiator des Festivals und selbst vielfach preisgekrönter Fotograf. Er erkennt in den 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) eine Art «neue 10 Gebote multinationalen Zusammenlebens».

Stop. Think. Feel. Act.

Durch die ästhetische Magie der Bilderzählungen verwandeln sich die Gärten, Strassen und Plätze von Zürich in eine Bilder-Stadt. Der öffentliche Raum wird zum Szenenbild für ein Gesamtkunstwerk dessen Energie in Forschungsergebnissen kulminiert, die uns alle betreffen. Daraus ergeben sich überraschende Perspektiven voll sinnlicher Kreativität. Das Ziel von Open Your Eyes ist, die BesucherInnen einzuladen sich mit den herausfordernden Themen unserer Zeit auf sinnliche Weise zu beschäftigen und sich dank grossartiger Bilder in Staunen versetzen zu lassen. Natur, Schönheit, Kunst, Erkenntnis – und Inspiration, um über die Welt nachzudenken, in der wir leben.

Die Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030 wurde im September 2015 von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angenommen und bietet eine gemeinsame Blaupause für Frieden und Wohlstand für die Menschen und den Planeten heute und in Zukunft.

Open Your Eyes bedeutet auch, sehr deutlich auf die Transformation unserer Welt zu verweisen. In der Ausgestaltung und Umsetzung der Ziele wird die Bedeutung der Menschen als zentrale Kraft einer nachhaltigen Entwicklung betont – im Sinne von Menschen, Erde und Wohlfahrt.

Die präsentierten Fotoarbeiten sind dabei nicht als Illustrationen der SDGs zu verstehen, sondern als Kommentare und Anmerkungen im Sinne von Cornell Capas «Concerned Photographers». Diesen Ausdruck wählte Capa, um Arbeiten zu beschreiben die über die Dokumentation von Ereignissen hinausgehen und diese mit humanitärem Impuls zeigen. Diese Denkschule ist auch als Konzept im Kontext der Wissenschaft bekannt: Der Begriff “Concerned Scientists” wird verwendet, um eine rigorose, unabhängige Wissenschaft zu nutzen, um die dringendsten Probleme unseres Planeten zu lösen.

Die Ausstellungen setzen sich mit der conditio humana so intensiv und leicht verständlich auseinander, dass ihr Erleben zu einem höchst empathischen internationalen Kommunikations-Massstab wird, der einzigartig ist.

Die ETH Zürich stellt aus ihrem eigenen Universum der Wissenschaft und Innovation rund 50 Beiträge den Bildwerken hinzu. Die von der ETH ausgewählten Projekte und Lösungen zu jedem der SDGs bieten Orientierung für Handlungsoptionen. Inhaltlich bedeutet das, die Erfolge unserer Zivilisation sichtbar zu machen. Und das bedeutet weiter: Nationale und internationale Medienkommunikation auszulösen, um die Nachhaltigkeitsziele als Referenzrahmen für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben in einer globalen Gesellschaft zu stärken. Gelungenes Leben als Matrix unseres Daseins, denn: Ohne Frieden ist alles nichts. Die gewählten Themen werden das Leben feiern.

Zürich in einem anderen Kleid

Das OPEN YOUR EYES Fotofestival ist allen Menschen und der natürlichen und gebauten Umwelt gewidmet. Ziel ist es, im Herbst 2023 die Breite der globalisierten Gesellschaft mit einem einzigartigen Ausstellungsformats zu erreichen. Es kreiert eine neue Erzählweise von Kunst und Wissenschaft als gemeinschaftliches intellektuell-künstlerisches Narrativ, um somit eine Wirkung mit der höchstmöglichen gesellschaftlichen Dimension von Nachhaltigkeit zu erwirken.

Mit OPEN YOUR EYES wird das Stadtbild von Zürich ein anderes Kleid anlegen. Von der Polyterrasse der ETH Zürich aus, wo das Nachhaltigkeitsziel 4 «Hochwertige Bildung» thematisiert wird, gleitet der Blick hinüber zum Lindenhof und hinauf zum See. Auf dem Lindenhof und beim General Guisan Quai beginnen die zwei Reigen von Fotografie und Wissenschaft und ziehen sich über eine Länge von rund drei Kilometern durch die Stadt und entlang dem Zürichsee bis zum Seebad Enge.

https://openyoureyesfestival.photo/