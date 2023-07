Der NEUE LomoChrome Color ‘92 ISO 400 Film: Für Momente in voller Farbpracht

Analog ist für immer! Die komplett neue und einzigartige Farbnegativformel aus dem Hause Lomography verspricht eine brillante Farbwiedergabe und verblüffende Ergebnisse – inklusive liebreizendem Retrocharme.

Die Welt in neuem Glanz

1992. What a time to be alive! Die Berliner Mauer war durchbrochen, der Kalte Krieg Geschichte und eine ganze Generation bereit durchzustarten. Die Mode präsentierte sich gewagt, die Musik war damals schon Kult und überall blühte die Kreativität auf – so sehr, dass sie uns bis heute inspiriert. Die Welt war im Umbruch, wohin man auch sah. Menschen entledigten sich ihrer Fesseln, überschritten Grenzen und zeigten ihre unbändige Lust am Leben. Ganz gleich, ob man zu Kriss Kross mit dem Kopf nickte oder den Grunge von Nirvanas “Smells like teen spirit” spürte – es war eine Zeit sich lebendig zu fühlen. In dieser Zeit des revolutionären Geistes wurde Lomography geboren und ein einzigartiges Filmrezept tauchte auf. Jetzt möchten wir diese unvergleichliche Energie dem Analogfotografen von heute zurückgeben. Wir dürfen vorstellen: der LomoChrome Color ’92 ISO 400 Film. Mit präzisen Farben und einem markanten Filmkorn fängst du das Gefühl einer grenzenlosen, berauschenden Zeit ein, in der alles möglich war. Sieh selbst und werde Teil der analogen Revolution!

Eine Neuheit für Nostalgiker

Unglaublich vielseitig und absolut unverwechselbar kann der LomoChrome Color ’92 mit einer Filmempfindlichkeit von ISO 400 bei allen Lichtverhältnissen genützt werden. Durch die charakteristischen Farben und das raue Filmkorn liegt stets ein Hauch Nostalgie in der Luft. Bei strahlender Sonne wirkt die Emulsion weich und verträumt, zur späterer Stunde geradezu malerisch. Kräftige Rottöne und lebhafte Gelbakzente bitten die kühlen Blautöne zum Tanz. Ergebnis ist ein spannendes Lustspiel, in dem zarte Pastelltöne auf elegante Schwarzwerte treffen. In einem einzigartigen Farbschichtverfahren ist die spezielle Farbpalette der Emulsion in absoluter Harmonie mit der groben Kornstruktur und damit entschlossen, die Blaupause in Sachen Retrocharme und Analogcharakter zu werden.

Analog ist für alle da

Als Teil unserer Mission, die analoge Fotografie für jeden zugänglich zu machen, wird diese neue und aufregende Emulsion im Kleinbild und Mittelformat sowie als Pocketfilm (110) erhältlich sein. Als mittlerweile einziger Hersteller von Filmen im 110er Format sind wir stolz darauf, dass auch diese Emulsion einen winzigen Ableger bekommen wird! Für alle, die 35 mm Film oder Mittelformat bevorzugen, lädt der große Belichtungsspielraum zum Experimentieren ein und ist dabei durch eine bewusste Über- oder Unterbelichtung gezielt steuerbar. Als jüngstes Mitglied unserer LomoChrome Familie ist dieser Film streng limitiert, denn aufgrund des handgefertigten Prozesses können keine zwei Produktionen absolut identisch sein. Aber sei dir sicher, dass wir auch weiterhin an der Entwicklung neuer Emulsionen arbeiten werden – denn es gibt noch so viel mehr zu tun!

Technische Details:

Filmtyp: Farbnegativ

ISO: 400

Format: 35 mm, demnächst auch als 120er und 110er Film

Entwicklung: C-41