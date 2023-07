Objektivdeckel immer griffbereit

Neu: 4er-Set Male Parts für SNAPSNAP lens cap clip

Hannover, 4. Juli 2023 – Kaum ein Fotograf geht ohne seine drei wichtigsten Kameraobjektive außer Haus. Oftmals befinden sich neben einem Festbrennweiten-Objektiv auch ein Tele-, Weitwinkel-, Makro- und Fisheye-Objektiv im Fotorucksack, damit man für jede Aufnahmesituation perfekt ausgestattet ist. Die hochwertigen Linsen gewährleisten, dass Hobby- und Profifotografen ihre künstlerische Kreativität in beeindruckenden Bildern ausleben können. Objektivdeckel schützen die kostbaren Linsen vor dem Zerkratzen sowie vor Staub und Spritzwasser. Aber wie schnell geht so ein kleiner unscheinbarer Deckel auf einem Shooting verloren? Damit jedes Objektiv immer mit dem passenden Deckel ausgestattet ist, bietet FIDLOCK neben dem magnet-mechanischen SNAPSNAP lens cap clip, der mit zwei Objektivdeckel-Magneten ausgeliefert wird, ab sofort ein 4er-Set Male Parts für 12,99 Euro (UVP) an.

SNAPSNAP lens cap clip – clevere Objektivdeckel-Halterung

Dank des magnet-mechanischen SNAPSNAP lens cap clips gehört das Suchen des Objektivdeckels der Vergangenheit an. Bei dem patentierten System wird die Base einfach am Schultergurt des (Foto-)Rucksacks oder an einem mindestens 4 cm breiten flachen Kameragurt mittels der speziell mitgelieferten Silikonringe befestigt. Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung nach oben und zum Körper zeigt. Anschließend auf die Frontseite des Objektivdeckels einen kleinen Magneten kleben – schon kann man sich voll und ganz auf das Shooting konzentrieren.

Sowie man den Deckel vom Objektiv abnimmt, wird er einfach in Richtung der Base am Schultergurt gehalten – automatisch schnappt der Magnet mit einem „Klick-Geräusch“ sicher ein. Zum Lösen wird der Objektivdeckel einfach nach oben gezogen – der Magnet-Mechanismus löst sich automatisch.

4er-Set Male Parts – zur Ausstattung weiterer Objektivdeckel

Der SNAPSNAP lens cap clip wird serienmäßig mit zwei Objektivdeckel-Magneten ausgeliefert. Da jeder Fotograf eine Vielzahl unterschiedlicher Objektive besitzt, ist ab sofort zur weiteren Ausstattung des Kamera-Equipments ein 4er-Set Male Parts im Fachhandel oder unter www.fidlock.com für 12,99 Euro (UVP) erhältlich.