Phase One hat eine neue Kamera im Angebot, das Modell XC. Sie basiert auf dem IQ4-System mit einem Mittelformatsensor, der ca. 150 Megapixel auflöst. Die Phase One XC ist mit einem fest integrierten Objektiv von Rodenstock ausgestattet, das bei 23 Millimeter Brennweite einem Bildwinkel entsprechend einem 15mm-Objektiv an Kleinbild erfasst. Phase One sieht die XC als Reisekamera für Fotografen mit höchsten Ansprüchen.

Mit der XC bringt Phase One jetzt die nach eigenen Aussagen kompakteste Kamera des Hauses, die sich überall hin mitnehmen lassen soll. Sie basiert auf dem IQ4-System, das Objektiv der XC ist allerdings wie bei einer Kampaktkamera fest verbaut und lässt sich nicht wechseln. Es stammt von Rodenstock, das HR Digaron-S 23mm F/5.6 weist eine ausgesprochen kurze Brennweite auf (entsprechend 15 Millimeter an Kleinbild) und wird manuell scharf gestellt. Der elektromagnetische Zentralverschluss steuert Belichtungszeiten bis hinab zu 1/1000 Sekunde.

Die Phase One XC ist ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Ihr Preis beträgt 62.490 US-Dollar, einen Euro-Preis teilt das Unternehmen nicht mit. Enthalten ist eine fünfjährige Garantie, die auch eventuell notwendig werdende Justierungen der Optik umfasst.