Creative Content Conference 2023: Neue Thementage und top Line-up

Vom 21. bis 24. September wird die dritte Auflage der PHOTOPIA Hamburg wieder zahlreiche Kreative, Visual Storytellers und Menschen mit Leidenschaft für das Fotografieren und Videofilmen zusammenführen. Unter der Maxime „Aus der Praxis, für die Praxis“ gibt es auf der Creative Content Conference vom 22. bis 24. September ein geballtes Konferenzprogramm mit Vorträgen, wertvollen Business Insights und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen, die die Szene der professionellen Foto- und Videoschaffenden bewegt. Im exklusiven Konferenzbereich bietet sich im inspirierenden Umfeld der PHOTOPIA außerdem viel Gelegenheit zum Networking und Austausch. Zu den Highlight-Speakern zählen unter anderem der Modefotograf Vincent Peters, Fotokünstler Boris Eldagsen und die Fotografenberaterin Silke Güldner. Veranstaltet wird die Konferenz in Kooperation mit führenden Partnern aus der Fotoszene.

Jeder Konferenztag widmet sich einem thematischen Schwerpunkt: „AI-Generated Imagery“ am Freitag, „Photo & Business“ am Samstag und „Inspiration & Creativity“ am Sonntag. Neben Best-Practice-Stories, Fachvorträgen und Kurzimpulsen bieten Gesprächsrunden und Q&A-Sessions die Gelegenheit, aktuelle Fragestellungen und relevante Themen zu diskutieren.

KI revolutioniert Foto und Video

Das Programm am Freitag (22. September) richtet sich an alle, die sich zum Spannungsfeld zwischen KI und Fotografie auf den aktuellen Stand bringen möchten. Unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) werden namhafte Fotografinnen und Fotografen sowie Branchenfachleute aufzeigen, wie KI-Anwendungen Foto und Video revolutionieren und welche Chancen sich daraus für professionelle Bildermacherinnen und Bildmacher ergeben.

Der Fotokünstler Boris Eldagsen, der im Frühjahr den renommierten Sony World Photography Award für ein mit KI erzeugtes Werk ablehnte und damit eine internationale Debatte über das Verhältnis zwischen Fotografie und KI-generierten Bildern anstieß, wird über die aktuellen Möglichkeiten und Herausforderungen dieser Technik sprechen. Der Fotoproduzent Robert Kneschke zeigt, welche Rolle KI-generierte Visuals in seinem Berufsalltag heute schon spielen. Sven Doelle, Technology Evangelist bei Adobe, gibt spannende Ein- und Ausblicke in KI-basierte Erstellungsprozesse. Fachanwalt Sebastian Deubelli und Fachanwältin Dorothe Lanc berichten aus der Rechtspraxis im Hinblick auf Urheberrecht, Provenienzen und Kennzeichnung.

Am Samstag (23. September) steht die Business-Fotografie an der Tagesordnung. Zum Auftakt zeigt Fotografenberaterin Silke Güldner innovative Wege auf, durch Self-Branding an Profil zu gewinnen und Kundenbeziehungen langfristig zu entwickeln. Alexa Becker, Photography Coach und Publishing Consultant, beleuchtet in ihrem Vortrag gewinnbringende Strategien rund um das Thema Fotobuch. Die Fördermittel-Spezialistin Jenny Engler-Petzold legt dar, welche Beihilfen und Zuschüsse von öffentlichen oder privaten Institutionen zur Finanzierung von Projekten besonders interessant sind. Das Programm steht unter der Schirmherrschaft des PIC Verband e.V., der es sich zur Aufgabe gemacht hat, nachhaltige Lösungswege für die Herausforderungen des fotografischen Alltags zu entwickeln.

Sinnliche Aufnahmen und geballte Kreativität

Am Sonntag (24. September) erwartet die Teilnehmenden eine geballte Ladung an Kreativität und Inspiration. Der renommierte Modefotograf Vincent Peters, der einen persönlichen Stil mit hohem Wiedererkennungswert entwickelt hat, gewährt Einblicke in seine faszinierende Schaffenswelt. Stefan Rappo, langjähriger Assistent von Peter Lindbergh, begeistert mit sinnlichen Aufnahmen im Spannungsfeld zwischen Intimität und Distanz.

Simon Puschmann, einer der erfolgreichsten Autofotografen weltweit, gibt Einblicke in den Entstehungsprozess hinter seinem jüngsten Projekt. Und der erfolgreiche Architekturfotograf Sebastian Weissführt eindrucksvoll vor Augen, wie sich mit der eigenen Kreativität größtmögliche Resonanz erzielen lässt. Die Schirmherrschaft für diesen Tag übernimmt die Alliance of German Designers / Allianz deutscher Designer (AGD) e. V., einer der führenden Berufsverbände der deutschen Kreativwirtschaft.

Das Programm steht unter www.creative-content-conference.de zur Verfügung. Das Konferenzticket für drei Tage kostet 199 Euro, das Tages-Ticket gibt es für 89 Euro. Beide Tickets beinhalten den Eintritt zur PHOTOPIA.