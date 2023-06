C5i Makro Pro Aluminium-Stativ: Kompakte, leichte und vielseitige Stativ-Lösung

Norderstedt, 01.06.2023. Die renommierte Fotografie-Marke Rollei freut sich, das neue und überarbeitete C5i Makro Pro Stativ vorstellen zu können. Mit seinen herausragenden technischen Eigenschaften und seiner Vielseitigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht, ist dieses Stativ die perfekte Wahl für professionelle als auch Hobby-Fotografie gleichermaßen. Besonders zeichnet sich das C5i Makro Pro bei der Makro- und der Flatlay-Fotografie aus. Verantwortlich dafür zeigt sich die Mittelsäule, die um 90 Grad umgestellt werden kann und damit einen freien Blick nach unten erlaubt.

Dank seines innovativen Designs kann es auch in Sekundenschnelle zum Monopod umgebaut werden. Diese Funktion ist besonders praktisch für unterwegs und sichert eine flexible Unterstützung für die eigene Kamera, ohne in Sachen Bewegungsfreiheit Einbüßen in Kauf nehmen zu müssen.

Die Neuheit zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus hochwertigem Aluminium aus. Mit einem Gewicht von nur 1,66 Kilogramm ist es leicht und dennoch äußerst stabil. Der Stativkopf, der Teil des Makro-Stativs ist, hat trotz eines geringen Gewichts ebenfalls eine Traglast von 8 Kilogramm, was es zur idealen Wahl für Kameras und Zubehör verschiedener Größen macht. Mit dem Makro- Stativ richtet sich Rollei nicht ausschließlich an Fans der Makrofotografie, sondern auch an diejenigen, die der eigenen Ausrüstung ein möglichst vielseitiges, flexibles und leichtes Stativ hinzufügen möchten.

Bei Aufnahmen, in denen bislang die Beine des Stativs oder der eigene Schatten zum Hindernis wurden, glänzt das Makro-Stativ besonders. Es erlaubt einen verzeichnungsfreien Blick nach unten und erweist sich damit bei der Makrofotografie, aber auch in der Food-Fotografie als Trumpf.

Eine minimale Höhe von 55 Zentimeter und einer maximalen Höhe von 159 Zentimeter sorgen für eine beeindruckende Flexibilität bei der Einstellung der Arbeitshöhe. Das Makro-Stativ ist mit vier Beinsegmenten ausgestattet, die einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau in wenigen Handgriffen ermöglichen. Das Stativ ist kompakt auf ein Packmaß von 44 Zentimeter zusammenfaltbar und kann in der mitgelieferten Tragetasche verstaut werden, was den Transport und die Lagerung erheblich vereinfacht.

Weitere technische Informationen können dem angehängtem PDF-Dokument entnommen werden. Das C5i Makro Pro Stativ ist ab sofort im Rollei Online-Shop unter www.rollei.de/c5i-makro-pro für 149,99 Euro (UVP) erhältlich.​