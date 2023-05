DxO kündigt Nik Collection 6 an und erweitert damit die Premium-Suite von Plug-ins, die die Leistungsfähigkeit von Lightroom Classic und Photoshop bei der Bildbearbeitung noch weiter steigern

Nik Collection, die weltweit beliebteste Plug-in-Sammlung für die Bearbeitung von Fotos, wurde für eine neue Generation kreativer Fotografen überarbeitet. Die Version 6 enthält umfassende Weiterentwicklungen des innovativen U Point™-Werkzeugs der Nik Collection, darunter neue Kontrolllinien, selektive Farbfilter, invertierte und streuende Korrekturen sowie eine aufgeräumtere Struktur des Arbeitsbereichs. Außerdem gibt es einen neuen Filter in Nik Color Efex, eine aktualisierte Benutzeroberfläche für Nik Dfine, zusätzliche Smartobjekt-Funktionalitäten und viele weitere Verbesserungen, die den Bildbearbeitungsworkflow beschleunigen. Nik Collection 6 gibt Anwendern damit alle Werkzeuge an die Hand, die sie für bessere Fotos benötigen.

Paris (Frankreich): DxO Labs, das Unternehmen, das seit mehr als 25 Jahren Pionierarbeit im Bereich innovativer Bildbearbeitungssoftware leistet, ist stolz darauf, seine brandneue und weiterentwickelte Nik Collection zu präsentieren. Seit Jahrzehnten ist Nik Collection aus der Bildbearbeitung nicht mehr wegzudenken und seit langem die erste Wahl für Fotografen, denen Freiheit, Kreativität und technische Präzision in ihrem Workflow wichtig sind. Version 6 bietet nun noch mehr.

Die acht einzelnen Programme von Nik Collection 6 wurden aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Sie können einzeln oder als Plug-ins in den beliebtesten Bildbearbeitungsprogrammen wie Adobe Lightroom Classic und Photoshop verwendet werden. Sie umfassen das gesamte Spektrum an kreativen und technischen Werkzeugen, die für die Erstellung eindrucksvoller Bilder erforderlich sind, von der einfachen Bearbeitung von Farbe, Tonwerten und Schärfe bis hin zu HDR-Effekten, Rauschminderung, geometrischen Korrekturen und mehr.

Nik Collection liefert schnelle Ergebnisse, wenn Anwender es eilig haben, und bietet nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten, wenn sie tiefer in die Materie einsteigen möchten. Die leistungsstarken, innovativen Werkzeuge und einfache Bedienung machen Nik Collection zu einer unverzichtbaren Plug-in-Sammlung für alle Fotografen.

Mehr Kreativität, mehr Kontrolle

Nik Collection ist die Mutter der U Point™-Technologie, dem intuitivsten Werkzeug für lokale Anpassungen in der Bildbearbeitung. U Point™, verfügbar in der gesamten Suite, wurde um neue Funktionen erweitert, die selektive Bearbeitungen auf folgende Weise noch intuitiver machen:

NEU Kontrolllinien sorgen für mehr Flexibilität bei umfassenden Anpassungen, denn sie übertragen die Vorteile der Kontrollpunkte auf lineare Verläufe.

Kontrolllinien sorgen für mehr Flexibilität bei umfassenden Anpassungen, denn sie übertragen die Vorteile der Kontrollpunkte auf lineare Verläufe. NEU Mit Einstellungen für die Übergangshärte von Kontrollpunkten sind Stärke und Stil von Anpassungen einfacher regulierbar.

Mit Einstellungen für die Übergangshärte von Kontrollpunkten sind Stärke und Stil von Anpassungen einfacher regulierbar. NEU Kontrollpunkte und -linien können jetzt invertiert werden und ermöglichen so maximale Flexibilität bei der Bearbeitung.

Kontrollpunkte und -linien können jetzt invertiert werden und ermöglichen so maximale Flexibilität bei der Bearbeitung. NEU Mit den Schiebereglern für die Farbselektivität können Kontrollpunkte und Kontrolllinien an bestimmte Farben und Farbtöne in einem Bild gebunden werden.

Mit den Schiebereglern für die Farbselektivität können Kontrollpunkte und Kontrolllinien an bestimmte Farben und Farbtöne in einem Bild gebunden werden. NEU Die Möglichkeit, lokale Anpassungen umzubenennen, hilft dabei, dass auch bei komplexen Bearbeitungen nie der Überblick verloren geht und der Fokus auf die Arbeit erhalten bleibt.

Die Möglichkeit, lokale Anpassungen umzubenennen, hilft dabei, dass auch bei komplexen Bearbeitungen nie der Überblick verloren geht und der Fokus auf die Arbeit erhalten bleibt. NEU Lokale Anpassungen können jetzt als Presets gespeichert werden, sodass schneller Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Bearbeitungsschritte gewährleistet ist.

Ein aufgeräumter Look für alle, die es wünschen

Wir alle arbeiten gerne auf unsere eigene Art und Weise, und das gilt für die Bildbearbeitung genauso wie für das Fotografieren. Neu in Nik Collection 6 ist die Möglichkeit zu wählen, wo die Schieberegler für lokale Anpassungen auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen. Die Steuerelemente können in einer Seitenleiste untergebracht werden, damit das Bildfenster übersichtlich bleibt, oder im traditionellen Nik Collection-Stil über das Bild gelegt werden.

Jederzeit einfach in der Anwendung

Trotz all der neuen und weiterentwickelten Funktionen ist Nik Collection 6 einfacher zu bedienen als je zuvor. Die von Hunderten von Millionen Anwendern genutzte Software lässt sich direkt in DxO PhotoLab, Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom Classic und Affinity Photo integrieren und bietet ungeahnte kreative Funktionen, ohne dabei den bestehenden Workflow zu beeinträchtigen.

Mehrere neue Workflow-Funktionen machen die Bearbeitung noch angenehmer:

NEU Umwandlung der Bearbeitungen jederzeit direkt aus dem Plug-in heraus in ein Smartobjekt, sodass in Photoshop völlig nicht-destruktiv gearbeitet werden kann

Umwandlung der Bearbeitungen jederzeit direkt aus dem Plug-in heraus in ein Smartobjekt, sodass in Photoshop völlig nicht-destruktiv gearbeitet werden kann NEU Einfaches Aufrufen der letzten 15 Bearbeitungen in Nik Collection auf und erneute Anwendung mit einem einzigen Klick

Einfaches Aufrufen der letzten 15 Bearbeitungen in Nik Collection auf und erneute Anwendung mit einem einzigen Klick NEU Presets können jetzt nach Namen durchsucht werden, so dass bevorzugte Bearbeitungen sofort gefunden werden

Presets können jetzt nach Namen durchsucht werden, so dass bevorzugte Bearbeitungen sofort gefunden werden NEU Unterstützung von HiDPI-Displays und mehren Monitoren ermöglicht das Arbeiten mit sämtlichen Bildschirmkonfigurationen

Unterstützung von HiDPI-Displays und mehren Monitoren ermöglicht das Arbeiten mit sämtlichen Bildschirmkonfigurationen NEU Affinity Photo wird jetzt automatisch bei der Installation erkannt

Aktualisierungen individueller Apps

Fünf der acht Plug-ins, aus denen Nik Collection 6 besteht, erhalten bedeutende individuelle Aktualisierungen, die neue Funktionen und eine reibungslosere Funktionalität mit sich bringen:

Nik Color Efex bekommt ein brandneues Farbton/Sättigung/Luminanz-Werkzeug für eine umfassendere und präzisere Kontrolle von Farbe und Tonung.

bekommt ein brandneues Farbton/Sättigung/Luminanz-Werkzeug für eine umfassendere und präzisere Kontrolle von Farbe und Tonung. Nik Dfine erhält eine komplette visuelle Überarbeitung, die es in Einklang mit den anderen Plug-ins bringt. Zudem wurden die Möglichkeiten verbessert, Rauschminderungsmethoden zu speichern und mit nur wenigen Klicks erneut abzurufen.

erhält eine komplette visuelle Überarbeitung, die es in Einklang mit den anderen Plug-ins bringt. Zudem wurden die Möglichkeiten verbessert, Rauschminderungsmethoden zu speichern und mit nur wenigen Klicks erneut abzurufen. Nik Perspective wurde um das leistungsstarke neue ReShape-Werkzeug ergänzt, mit dem Fotografen lokale Bildbereiche mit höchster Präzision verformen und bearbeiten können.

wurde um das leistungsstarke neue ReShape-Werkzeug ergänzt, mit dem Fotografen lokale Bildbereiche mit höchster Präzision verformen und bearbeiten können. Nik Sharpener wird ebenfalls eine Überarbeitung und eine neue Benutzeroberfläche erhalten, die für Nik 6.2 geplant ist und als kostenloses Update verfügbar sein wird.

wird ebenfalls eine Überarbeitung und eine neue Benutzeroberfläche erhalten, die für Nik 6.2 geplant ist und als kostenloses Update verfügbar sein wird. Nik HDR Efex, das führende Werkzeug für die Überblendung von Belichtungsreihen, erhält mit der im August erscheinenden Version 6.3 ebenfalls eine neue Benutzeroberfläche, die einen übersichtlicheren und schnelleren Workflow verspricht

Was ist in Nik Collection 6 enthalten?

Nik Collection 6 enthält acht leistungsstarke Plug-ins, die auch als eigenständige Softwareanwendungen funktionieren und alles abdecken, was Fotografen zur Verbesserung ihrer Bilder benötigen – sowohl in kreativer als auch in technischer Hinsicht:

Nik Color Efex Unzählige herausragende Filter für Farbe, Tonalität, Kontrast und mehr

Unzählige herausragende Filter für Farbe, Tonalität, Kontrast und mehr Nik Silver Efex Von der Dunkelkammer inspirierte Bedienelemente für die ultimative Schwarzweiß-Bildbearbeitung

Von der Dunkelkammer inspirierte Bedienelemente für die ultimative Schwarzweiß-Bildbearbeitung Nik Analog Efex Lässt in die Geschichte eintauchen und verfügt über unzählige analoge Effekte, die Fotos einen Hauch von Vintage verleihen

Lässt in die Geschichte eintauchen und verfügt über unzählige analoge Effekte, die Fotos einen Hauch von Vintage verleihen Nik Viveza Farbe anpassen, Tonwerte bearbeiten, Mut beweisen und Leidenschaft zeigen

Farbe anpassen, Tonwerte bearbeiten, Mut beweisen und Leidenschaft zeigen Nik Dfine Zum Entfernen von digitalem Rauschen genau dort, wo es erforderlich ist, ohne Details zu zerstören

Zum Entfernen von digitalem Rauschen genau dort, wo es erforderlich ist, ohne Details zu zerstören Nik Perspective Korrektur von Perspektive und Verzeichnungen für geometrische Perfektion oder kreative Effekte

Korrektur von Perspektive und Verzeichnungen für geometrische Perfektion oder kreative Effekte Nik HDR Efex Harmonisierung von Spitzlichtern und Schatten für Fotos mit herrlichem Dynamikumfang

Harmonisierung von Spitzlichtern und Schatten für Fotos mit herrlichem Dynamikumfang Nik Sharpener Verbesserung von Bildern mit perfekter Schärfe, genau dort, wo sie benötigt wird

Nik Collection 6: Preis und Verfügbarkeit

Nik Collection 6 ist ab sofort für Windows und macOS exklusiv auf der DxO-Website (https://shop.dxo.com/de/) zu folgendem Preis verfügbar:

Nik Collection 6: 149 €

Besitzer von Nik Collection 4 oder 5 können einen speziellen Upgrade-Preis in Anspruch nehmen:

Nik Collection 6 Upgrade-Preis: 79 €

Um ein Upgrade durchzuführen, müssen sich die Kunden in ihrem Kundenkonto unter https://shop.dxo.com/login_upgrade.php/de anmelden. Nik Collection 6 ist kein Abo-Modell und kann auf bis zu drei Computern installiert werden.