Datacolor stellt mit der X2-Serie seine neuen Produkte zur Monitorkalibrierung vor: Spyder X2 Elite und Spyder X2 Ultra

Marl, Deutschland, 10. Mai 2023 ‒ Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, stellt seine nächste Generation von Monitor-Kalibrierungsgeräten vor – den Spyder X2 Elite und den Spyder X2 Ultra.

Die Spyder X2-Serie ist in zwei Versionen verfügbar. Während sich der Spyder X2 Elite an Fotografen, Grafik-Designer, Videographen, Content Creators sowie AV-Experten richtet, geht der Spyder X 2 Ultra noch einen Schritt weiter. Er richtet sich zusätzlich an Video-Produzenten und Filmemacher, die Monitore mit sehr hoher Leuchtdichte einsetzen.

Verbesserte Sensorleistung und neu gestaltete Benutzeroberfläche

Die verbesserte Sensorleistung des Spyder X2 Ultra erlaubt die Kalibrierung von Monitoren mit sehr hoher Leuchtdichte bis zu 2000 cd/m2 (nits) und ist damit ideal für Foto-, Video- und Hybridanwendungen sowie für die Anzeige von HDR-/High-Brightness-Inhalten auf an den Computer angeschlossenen Monitoren

Die neu gestaltete Software-Benutzeroberfläche der X2-Serie bietet sowohl für den X2 Elite als auch für den X2 Ultra eine klare, übersichtlichere Handhabung. Kalibrierungsneulinge werden die von Experten empfohlenen Kalibrierungsvoreinstellungen zu schätzen wissen, während Profis die erweiterten Kalibrierungsfunktionen von X2 Elite und X2 Ultra nutzen können. Dazu zählen Video- und Cinema-Targets (Rec. 709, Rec. 2020), erweitertes Display Mapping und Analyse-Funktionen, unbegrenzte Kalibrierungseinstellungen sowie die Studio Match-Funktion für die Abstimmung mehrerer Displays aufeinander.

Anwendern, die ggf. erst später mit der Anschaffung eines Monitors mit höher Leuchtdichte liebäugeln, können vom Spyder X2 Elite ein nahtloses, erschwingliches Upgrade auf Spyder X2 Ultra per Software erwerben, ohne dass neue Hardware gekauft werden muss.

Casey Krugman, Produktmanager bei Datacolor, erläutert: „Wir haben die Spyder X2-Plattform mit ihrer überarbeiteten Software und der verbesserte Sensorleistung so konzipiert, dass sie von Natur aus flexibel und anpassungsfähig an die Weiterentwicklungen von HDR-/High- Brightness-Monitoren in einer Vielzahl von Branchen der digitalen Bildverarbeitung ist. So können unsere Anwender sicher sein, dass unsere Produkte mit ihnen wachsen und sich reibungslos an die sich ständig verändernden Technologien anpassen. “

Preis und Verfügbarkeit

Erhältlich ist die Spyder X2-Serie ab sofort zum Preis von 279 € für Spyder X2 Elite und 329 € für Spyder X2 Ultra) im Datacolor Online Store, bei ausgewählten Fachhandelspartnern sowie bei Amazon. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Spyder X2-Webseite.