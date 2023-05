Rollei präsentiert ultrakompakte Smartphone-Lichter und Tischstativ mit MagSafe®*-Funktion

Norderstedt, 05. Mai 2023. Smartphones haben sich in den letzten Jahren zu unverzichtbaren Begleitern im Alltag entwickelt. Wer sie als Werkzeug für kreative Zwecke, wie beispielsweise zum Vloggen, Streamen oder Erstellen von Content für soziale Medien nutzt, kommt um praktisches Zubehör nicht drum herum. Genau aus diesem Grund hat der Fotozubehör-Experte Rollei sein Smartphone-Zubehör-Sortiment erweitert und stellt zwei neue LED-Lichter sowie ein Tischstativ mit MagSafe®*-Funktion vor. Dank des mitgelieferten Zubehörs können die Produkte für jedes Endgerät genutzt werden und bieten somit die Möglichkeit, noch kreativer und professioneller zu arbeiten.

Das LUMIS magnetische Smartphone-Licht Bi-Color

Durch den integrierten Magneten oder die mitgelieferte Saugnapf-Klemme kann die Neuheit in runder oder quadratischer Ausführung (19,99 Euro UVP) flexibel an Smartphones, Tablets oder Laptops befestigt werden. Dabei sorgt es für eine optimale Ausleuchtung und verbessert die Qualität von Fotos und Videos erheblich. Sowohl für Smartphones mit als auch ohne MagSafe®*-Anschluss ist das LUMIS-Licht dank des mitgelieferten Metallrings kompatibel und kann dank mitgeliefertem Zubehör flexibel eingesetzt werden. Die Helligkeit lässt sich in drei verschiedenen Stufen einstellen, während die Farbtemperatur in sieben verschiedenen Stufen von 2.500 bis 8.500 Kelvin verstellbar ist. Mit einer Größe von 5,7 x 5,7 Zentimetern und einem Gewicht von nur 33 Gramm ist das LUMIS magnetische Smartphone-Licht Bi-Color in rund oder eckig sehr kompakt und handlich und lässt sich problemlos überallhin mitnehmen.

Das magnetische Smartphone-Tischstativ

Das ebenfalls neue magnetische Smartphone-Tischstativ (29,99 Euro UVP) ist perfekt für Homeoffice, Videokonferenzen, Vlogging und Streaming. Es hält das Smartphone in der optimalen Position und ermöglicht dabei, die Hände frei zu haben. Darüber hinaus überzeugt es nicht nur mit einem schlichten, modernen Design, sondern ist ebenfalls kompatibel mit Smartphones mit und ohne MagSafe®*-Anschluss dank des mitgelieferten Metallrings. Der Ring kann schnell und unkompliziert über die klebende Seite an die Rückseite des Smartphones angebracht werden.

Eine flexible Ausrichtung des Smartphones in Hoch- oder Querformat ist über den beweglichen Kugelkopf des Tischstativs möglich. Für noch mehr Flexibilität lässt sich die Mittelsäule zwischen einer minimalen Höhe von 19 Zentimetern und einer maximalen Höhe von 25 Zentimetern ausziehen.

Die neuen Produkte sind ab sofort im Rollei Onlineshop unter www.rollei.de/magnetic verfügbar.

*iPhone und MagSafe sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind