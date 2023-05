Die Spatzen pfeifen es längst von den Dächern: Nikon hat die Z 8 fertig, eine kleinere Version der Z 9. Nächste Woche könnte Nikon die Z 8 offiziell vorstellen. Darauf deutet ein Countdown hin, der seit Kurzem auf Nikons Webseite läuft. Details zur Technik der Z 8 sind bereits jetzt durchgesickert.

„Are You Ready?” fragt Nikon seit wenigen Tagen in einem kurzen Videoclip auf seiner Homepage. Und schiebt gleich noch einen Countdown hinterher, der am 10. Mai um 14:00 Uhr endet. Und dann?

Ein Hinweis auf das, was dann kommen wird, findet sich im Startbild des Teaser-Videos: Mit dem langsamen Verschwinden des Schriftzugs wird das „?“ am Ende zur „8“ umgeformt. Damit steht wohl fest: Kommenden Mittwoch wird Nikon offiziell die Z 8 präsentieren.

Dazu passt, dass inzwischen immer detailliertere Informationen zur Z 8 im Netz kursieren – etwa bei Nikon Rumors. Als sicher gilt, dass die Z 8 im Kern auf dem Top-Modell Nikon Z 9 basiert – also mit 45,7 Megapixel-Sensor und ausschließlich elektronischem Verschluss kommt. Während das Gehäuse der Z 9 einen Hochformatgriff mit zusätzlichem Akku integriert hat, fällt die Z 8 wohl konventioneller aus. Neben dem zweiten Akku dürften damit auch „professionelle“ Schnittstellen wie LAN bei der Z 8 entfallen. Verbesserungen wird es bei der Z 8 gegenüber der Z 9 den Gerüchteköchen zufolge vor allem bei der „Software“ geben. Die Rede ist zum Beispiel von speziellen Optimierungsmöglichkeiten für Porträtaufnahmen.

Am Mittwoch um 14:00 Uhr lüftet Nikon die Schleier. Dann wird auch der Preis der Z 8 bekanntgegeben.