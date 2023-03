400 Megapixel Auflösung per Sensorshift für die EOS R5 und einen um +2 EV wirksameren Bildstabilisator bei Kameraschwenks für die EOS R3 – das sind die wichtigsten Neuerungen, die Canon jetzt für seine spiegellosen Top-Modelle per Firmware-Update nachreicht. Bei beiden Kameras erhöht die aktuelle Firmware zudem den Schutz von Bildern, die per FTP übertragen werden. Außerdem verbessert Canon seine Mobile File Transfer App.

Canon wertet seine Top-Modelle EOS R3 und EOS R5 per Firmware-Update auf. Die EOS R5 erhält mit der jetzt veröffentlichten Firmware-Version 1.8.1 eine Option, durch Mehrfachaufnahme mit kombinierter Sensorverschiebung die Auflösung auf bis zu 400 Megapixel zu steigern. Außerdem können Bilder bei der Übertragung via FTP geschützt werden und so vor erneuter Übertragung ausschließen.

Canon EOS R5: Detaillierte Informationen und Download der Firmware 1.8.1.

Auch für die EOS R3 bringt das aktuelle Firmware-Update 1.4.0 wichtig Funktionserweiterungen. So erhält die Kamera nun eine „Gesichtswiederkennung“, die vorab registrierte Gesichter beim Fokussieren und Tracking priorisiert. Neu ist zudem eine Option für den Bildstabilisator, die dessen Funktion bei Kameraschwenks und Mitziehern verbessert. Die EOS R3 erhält mit dem aktuellen Firmware-Update ferner alle FTP-Verbesserungen, die Canon auch für die EOS R5 bringt.

Canon EOS R3: Detaillierte Informationen und Download der Firmware 1.4.0

Pressemeldung von Canon Deutschland: