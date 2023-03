Datacolor startet in Kürze eine kostenlose Webinarserie zum Thema Farbabgleich in Bild und Video. Ob für Hochzeitsfotos, Imagefilme, Videoclips oder das private Fotobuch – ein einheitlicher Farblook ist wichtig. Datacolor-Experte Boris Bergmann und „Master Match“-Erfinder Robin Ochs führen gemeinsam durch die kostenlose Webinarserie in drei Teilen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Datacolor veranstaltet zusammen mit dem Softwareunternehmen Picture-Instruments eine Webinar-Serie zur neuen und in diesem Jahr vorgestellten Software Master Match.

Dieses Webinar richtet sich an:

Produzenten von wertvollen Inhalten (Content Creator)

Profifotografen

engagierte Hobbyfotografen

Einsatzgebiet:

farblicher Abgleich von Kamerasystemen (Bodies unterschiedlicher Hersteller, goPros, Drohnen, Smartphones, ….)

ColorGrading

LUTs – und ICC-Profil-Erstellung für den Einsatz in vielen gängigen Video- und Image Editing-Programmen

Die Termine und Themen im Einzelnen:

14. März 2023 – 19:00 Uhr: Kamerafarben neutral abstimmen für die eCommerce- und Repro-Fotografie (mit Bildern von Sascha Hüttenhain)

Der kalibrierte Workflow

Ausleuchtung und Positionierung der Farbkarte

Referenzfarben in MASTER MATCH

RAW oder JPG

Nutzung der Farbkorrektur in Lightroom und Capture One

Anwenden der Farbkorrektur in Video-Programmen, wie Premiere, After Effects oder FCPX

29. März 2023 – 19:00 Uhr: Mehrere Foto- und Video-Kameras aneinander angleichen inkl. Log Footage

Kameraübergreifend einheitliche Looks für Hochzeitsfotografen

Shooting von Imagefilmen und Video-Clips mit dem vorhandenen Kameramix

Das private Fotobuch im einheitlichen Look

Übernahme von Look and Feel beliebiger Kameras

20. April 2023 – 19:00 Uhr: Tipps und Tricks bei der Arbeit mit dem Spyder Checkr und MASTER MATCH – wenn’s mal schief gegangen ist

Vor- und Nachteile verschiedener Spyder Checkr Modelle

Vermeiden von Fehlern beim Shooten

Farbkorrekturen retten, wenn einzelne Felder nicht korrekt dargestellt werden

Farbanpassungen ohne Helligkeits-/Kontrast-Anpassungen

Eigene Farbanpassungstemplates in MASTER MATCH

Was, wenn der Spyder Checkr komplett vergessen wurde?

Verrückte Farbsimulationen

Hier geht es zur Anmeldung