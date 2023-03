„Fill Your World With Joy“

FUJIFILM stellt neue INSTAX mini 12 Sofortbildkamera vor

Ratingen, 02. März 2023 – Das neueste Modell der kultigen Kameraikone kommt in fünf frischen Farben daher und bietet jede Menge Technik für perfekte Schnappschüsse im beliebten INSTAX mini Sofortbildformat.

Mit der INSTAX mini 12 knüpft FUJIFILM an den Erfolg der beliebten Sofortbildkamera-Reihe an. Dabei ist der kleine Allrounder genauso handlich wie sein Vorgänger, die INSTAX mini 11, und wird durch sein stylisches Design zum perfekten Accessoire. Die neue Sofortbildkamera ist passend zum Frühjahr in den fünf frischen, trendigen Farben Pastel Blue, Mint Green, Blossom Pink, Lilac Purple und Clay White erhältlich. Mit ihrer ergonomischen Form liegt die mini 12 stets gut in der Hand und überzeugt zudem durch die verbesserte und nutzerfreundliche Bedienung: Ein einfaches Drehen des Objektivs genügt, schon ist sie einsatzbereit. So können sich Fans auf das Wesentliche konzentrieren: Spaß und Freude am Fotografieren und Erinnerungen teilen.

Jedes Motiv perfekt in Szene gesetzt

Auch mit ihren inneren Werten kann die INSTAX mini 12 überzeugen: Drehen die Sofortbildliebhaber einmal am Objektiv-Tubus schalten sie die Kamera ein, durch nochmaliges Drehen wird der Nahaufnahme-Modus aktiviert, der ideal für Detailaufnahmen und Selfies geeignet ist. Dank der neuen Parallaxenkorrektur passt sich der verstellbare Sucher im Nahaufnahme-Modus automatisch an das Objektiv an. So erscheint das Motiv im Sucher genauso, wie es auch auf das Sofortbild gedruckt wird. Ganz nach dem Motto „What you see is what you get“ lässt die Sofortbildkamera damit wenig Raum für Fehler und macht in Kombination mit dem perfekt positionierten Selfie-Spiegel jede Momentaufnahme zum Highlight. Die verbesserte automatische Belichtungs- und Blitzlichtsteuerung sorgt jederzeit für optimal ausgeleuchtete Bilder – ohne, dass Anwender zusätzliche Einstellungen vornehmen müssen. Die Sofortbilder werden im bewährten Kreditkartenformat erstellt und innerhalb von nur fünf Sekunden ausgegeben.

„Die neue INSTAX mini 12 setzt das ikonische Produktdesign der erfolgreichen Reihe weiter fort. Unser Ziel ist es, unsere Produkte nicht nur technisch immer weiter zu optimieren, sondern auch für unsere Community ein immer besseres, ganzheitliches Erlebnis zu schaffen. Dabei steht die INSTAX mini 12 nicht umsonst für das Motto ‚Fill your world with joy‘ – mit ihr können Nutzer pure Freude mit Sofortbildern im Kreditkartenformat erschaffen und teilen”, erläutert Bernd Gansohr, Geschäftsführer bei FUJIFILM Imaging Systems GmbH und General Manager FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH.

Clevere Ergänzung: neue App zur Digitalisierung von Sofortbildern

Mühsames Abfotografieren oder Scannen von Sofortbildern mit schlechter Qualität gehört ab jetzt der Vergangenheit an: Die neue INSTAX UP! App von FUJIFILM ermöglicht Sofortbildfans, ihre INSTAX Sofortbilder mit dem Smartphone zu digitalisieren, in der App zu bearbeiten und anschließend als Nachricht oder auf den eigenen Social-Media-Kanälen zu teilen. Die App ist damit die perfekte Ergänzung zu den Sofortbildkameras von FUJIFILM INSTAX und der Kreativität kann freien Lauf gelassen werden. So lässt sich ganz einfach noch mehr Freude teilen.

„Mit der App gehen wir explizit auf die Wünsche unserer Anwender ein. Das Ergebnis ihrer kreativen Arbeit können sie ab sofort ganz einfach auch digital mit ihrer Community teilen. Damit schlagen wir eine Brücke zwischen der Welt der Sofortbildfotografie und der Welt der sozialen Medien”, erklärt Gansohr.

Preise und Verfügbarkeit

Die INSTAX mini 12 Sofortbildkamera ist ab dem 16. März 2023 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 89,99 Euro im Handel erhältlich.

Die INSTAX UP! App steht ab dem 2. März 2023 im Play Store für Android- sowie im App Store für iOS-Geräte zum kostenlosen Download bereit. Weitere Information finden Sie unter www.fujifilm-instax.de.