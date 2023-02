Das neue professionelle Porträt-Objektiv NIKKOR Z 85 mm f/1,2 S

Düsseldorf, 07. Februar 2023 – Nikon erweitert heute sein Angebot an Hochleistungsobjektiven der S-Serie um das NIKKOR Z 85 mm f/1,2 S. Mit der extrem hohen Lichtstärke von 1:1,2, seinem fantastischen Bokeh und dem unglaublich präzisen Autofokus ist dieses Objektiv für die spiegellosen Z-Systemkameras das ultimative Porträtobjektiv mit Festbrennweite.

Das NIKKOR Z 85 mm f/1,2 S wurde für das Z-Bajonett optimiert, durch das besonders viel Licht auf den Sensor gelangt. Dadurch liefert es unglaubliche Brillanz und Detailtreue und bietet neue Möglichkeiten der gestalterischen Kontrolle. Fotograf:innen können die Grenzen der Porträtfotografie erweitern.

Die spektakuläre Auflösungsleistung dieses professionellen Porträtobjektivs ermöglicht die meisterhafte Reproduktion von Hauttönen und feinen Details in Kleidung oder Make-up. In Kombination mit der besonders geringen Tiefenschärfe und dem seidigen Bokeh des Objektivs erscheinen die Bilder fast dreidimensional. Das Bokeh selbst ist schlichtweg fantastisch: perfekt abgestimmt, sanft abgestuft und ohne erkennbare Farbsäume, selbst bei punktförmigen Lichtquellen. Wenn dramatisches Gegenlicht Teil Ihres kreativen Ausdrucks ist: Geisterbilder, Reflexionen und Streulicht werden effektiv unterdrückt. Selbst wenn Sie direkt in grelle Lichtquellen fotografieren, erzielen Sie gestochen scharfe und klare Ergebnisse.

Der präzise Autofokus ermöglicht es Fotograf:innen, zuverlässig mit einer Blende von 1:1,2 und einer hauchdünnen Schärfentiefe zu arbeiten. Die Funktionstasten und der Einstellring sind vollständig anpassbar. Sie sind leicht zu erreichen, wenn Sie beim Fotografieren nicht den Blick von Ihrem Motiv nehmen wollen. Darüber hinaus ist das solide Gehäuse umfassend abgedichtet, so dass Fotograf:innen selbst an staubigen Orten oder bei wechselhaftem Wetter unbesorgt mit dem Objektiv arbeiten können.

Zurab Kiknadze, Product Manager bei Nikon Europe, sagt: „Dieses 85-mm-Porträtobjektiv ist ein echter Meilenstein in unserem wachsenden Portfolio an außergewöhnlichen 1:1,2-Nikon-Objektiven mit Z-Bajonett. Mit der extrem weit geöffneten Blende und dem unglaublichen Auflösungsvermögen ist es eines der Objektive, für die das Z-Bajonett wie geschaffen ist. Es ist schwierig, nur nach technischen Daten zu urteilen. Ich bin sehr gespannt auf die wunderbaren Arbeiten, die in den kommenden Jahren mit diesem Objektiv von den Besten der Branche produziert werden.“

Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 85 mm f/1,2 S

Klassische 85-mm-Brennweite: Für Porträts in den Bereichen Mode und Kunst sowie Editorial und Veranstaltungen.

Extrem hohe Lichtstärke von 1:1,2: Ermöglicht hervorragende Kontrolle der Bildgestaltung bei allen Lichtverhältnissen. Fotograf:innen können mit extrem geringer Tiefenschärfe arbeiten und selbst kleinste Details herausstellen.

Fantastisches Bokeh: Die abgerundete Blendenöffnung mit 11 Lamellen und das fortschrittliche optische Design sorgen für ein großes, weiches Bokeh, das perfekt abgerundet und gleichmäßig abgestuft ist, ohne Farbsäume – auch bei punktförmigen Lichtquellen.

Optik der S-Serie: Phänomenale Auflösung für detailreiche und präzise Reproduktion von Hauttönen, Mustern und Texturen. Außergewöhnliche Brillanz und Kontrast im gesamten Bildfeld.

Unbeschwerte Klarheit: Spezielle Linsenelemente und Nikons Nanokristallvergütung steuern die Lichtstreuung und verhindern Geisterbilder, Reflexionen und Streulicht.

Gestochen scharfes Multi-Focusing System: Zwei Gruppen von Linsenelementen bewegen sich in präziser Synchronisation, um den beabsichtigten Fokuspunkt scharf zu halten, selbst wenn sich das Motiv frei bewegt.

Fesselnd und kinoreif: Beim Filmen machen die extrem geringe Tiefenschärfe und das atemberaubende Bokeh dieses Porträtobjektiv zur perfekten Wahl für Close-Up Aufnahmen. Bei Videoaufnahmen profitieren Sie von einem leisen Autofokus und einer stabilen Blendensteuerung.

Anpassbar: Funktionen können der L-Funktionstaste und dem klicklosen Einstellring zugewiesen werden.

Robust: Das solide Gehäuse ist an den Anschlüssen und Tasten umfassend abgedichtet. Eine Gummidichtung verhindert, dass Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit in das Bajonett gelangen. (1)

(1) Eine Staub- und Spritzwasserfestigkeit des Objektivs kann nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen garantiert werden.

Verfügbarkeit und Preis

Das NIKKOR Z 85 mm f/1,2 S ist voraussichtlich ab Ende März 2023 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 3.349,00 EUR im Handel erhältlich.