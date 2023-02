Adobe Lightroom jetzt für Samsung Galaxy S23-Serie als Standard-Fotoeditor verfügbar

Adobe und Samsung haben heute bekannt gegeben, dass die Smartphones der Samsung Galaxy S23-Serie Adobe Lightroom weltweit als exklusiven Standard-Fotoeditor für RAW-Fotos verwenden werden, die mit der Expert RAW-App aufgenommen wurden. Die Expert RAW-App, die exklusiv für das Samsung Galaxy verfügbar ist, ermöglicht DSLR-ähnliche Bildaufnahmen und -bearbeitung in RAW und JPEG. Nach dem Download kann die Anwendung auch über die native Kamera-App der Galaxy S23-Serie genutzt werden. Für ein erweitertes Galaxy-Ökosystem übertragen die PCs der Samsung Galaxy Book3 Ultra- und Pro-Serie automatisch Expert RAW-Bilder von Geräten der Galaxy S23-Serie und ermöglichen es den Nutzer*innen, Bilder professionell in Adobe Lightroom zu bearbeiten.

Lightroom ist für Smartphones, Tablets und PCs verfügbar und bietet KI-gestützte, professionelle Bearbeitungswerkzeuge auf Photoshop-Niveau, darunter Bildkorrekturen, Objektivkorrekturen und Detailverbesserungen. Lightroom bearbeitet plattformübergreifend Fotos in zahlreichen Formaten, darunter RAW und JPEG, und bietet Anwender*innen eine schnelle und einfache mobile Bearbeitung sowie zusätzliche Präzision und Kontrolle bei Bearbeitungsabläufen auf größeren Bildschirmen.

Als einziger Fotoeditor, der direkt in die Expert RAW-App integriert ist, ermöglicht Lightroom den Nutzer*innen der Galaxy S23-Serie, RAW-Fotos im Handumdrehen zu bearbeiten. Mit Voreinstellungen und Tutorials für Hobbyfotograf*innen sowie erweiterten Technologien zur Detailverbesserung für Profis bietet Lightroom ein erstklassiges Fotobearbeitungserlebnis. Die Nutzer*innen profitieren von der Bildbearbeitung, den einfachen Steuerelementen und der Flexibilität von Lightroom. Dazu gehört auch die Cloud-Speicherung, mit der RAW-Fotos sofort in die Cloud gesendet werden können. So bleibt wertvoller Speicherplatz auf dem Smartphone frei und eine synchronisierte Bearbeitung auf anderen Geräten wird ermöglicht.

„Wir freuen uns, dass Samsung die Expert RAW-App als native Kameraoption mit Lightroom als Standard- und einzigem Bildbearbeitungsprogramm ausbaut“, sagt Scott Belsky, Chief Product Officer und Executive Vice President, Creative Cloud bei Adobe. „Die Kombination von Expert RAW mit den leistungsstarken und dennoch leicht zugänglichen Bearbeitungswerkzeugen, Voreinstellungen und Tutorials von Lightroom gibt den Nutzer*innen die Möglichkeit, ihre Bilder auf professionellem Niveau zu verbessern.“

„Samsung ist stolz darauf, mit der Galaxy S23-Serie eine Reihe von Werkzeugen anbieten zu können, die die Fotografie-Erfahrungen der Galaxy-Nutzer*innen differenzieren und mit Lightroom als standardmäßigem Expert RAW-Bearbeitungswerkzeug verbessern“, sagt Joshua Sungdae Cho, Executive Vice President und Head of Visual SW R&D, Mobile Experience Business bei Samsung Electronics. „Mit mehr Leistung, Geschwindigkeit und Effizienz werden Fotograf*innen und Kreative weltweit neue Möglichkeiten erleben, welche letztlich die Art und Weise verändern werden, wie sie ihre Smartphones für die Fotografie nutzen.“

Die Magie von RAW

Komprimierte Bildformate wie JPG und HEIF schränken sowohl die Qualität der Fotos als auch die Möglichkeiten der Nutzer*innen ein, feine Details zu bearbeiten. Die neue Kameratechnologie der Galaxy S23-Serie bietet die höchste Auflösung und Bildqualität in der Geschichte des Galaxy, einschließlich der Unterstützung für höhere Auflösungen und unkomprimierte 16-Bit-RAW-Bilder sowie eine erstklassige Astrofotografie- und Mehrfachbelichtungsleistung. Die Aufnahme im RAW-Format bedeutet für mobile Fotograf*innen eine echte Transformation, da sie Farben und Details freigibt, die mit Smartphones bisher nicht möglich waren.

Lightroom ist der Industriestandard für die Bearbeitung von Fotos und bietet leistungsstarke, ganzheitliche Bearbeitungswerkzeuge, die den dynamischen Datenbereich von RAW-Fotos nutzen. Mit den vielseitigen Funktionen von Lightroom – darunter zahlreiche Voreinstellungen zur Bildoptimierung mit nur einem Klick, Schärfen und Glätten, Maskieren, Farbkorrektur, Rauschunterdrückung und automatisches Speichern von Versionen – können mobile Fotograf*innen aller Erfahrungslevel von überall aus ihre Visionen schnell umsetzen.

Verfügbarkeit

Die Expert RAW-App von Samsung steht im Galaxy Store zum Download bereit. Adobe Lightroom kann über den Galaxy Store, Google Play Store und die Adobe Creative Cloud-App für PCs heruntergeladen werden.