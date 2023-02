Landschaftsfotografen aufgepasst: Benro arbeitet an einem Dreibeinstativ, das eine angesetzte Kamera automatisch am Horizont ausrichtet. Spezielle Sensoren erkennen die ihre Lage, per Motor wird dann eines der Stativbeine verkürzt, bis die Kamera exakt waagerecht steht. Geplant ist das Carbon-Stativ in zwei Ausführungen: Theta mit einer Tragkraft bis elf Kilogramm und Theata Max, das bis 20 Kilogramm trägt. Benro beabsichtigt, das automatische Theta-Stativ via Kickstarter zu finanzieren.

Ein Stativ, das die Kamera auf Knopfdruck automatisch exakt am Horizont ausrichtet, das gibt es bislang nicht. Doch jetzt hat Benro diese Idee aufgegriffen und entwickelt mit Theta und Theta Max zwei Carbon-Stative, die genau das können. Spezielle Lagesensoren erkennen ein schief stehendes Stativ, ein Motor verkürzt eines der Beine, bis die Kamera im Lot steht. Benro verspricht eine Genauigkeit von 0,1° – da sollte kein Horizont mehr schief durchs Bild laufen.

Gespeist werden Motor und Sensorik von einem externen Akku-Pack, der auch als Powerbank dienen kann. Zudem lässt sich die gesamte Apparatur per Smartphone-App fernsteuern. Benro plant weitere Module als Schnittstelle zwischen Kamera und Stativ, darunter eines zur Fernsteuerung der Kamera.

Theta: Carbon-Stativ mit cleverem Stativkopf

Auch als herkömmliches Stativ verspricht Theta viel: Zwei Modelle soll es geben, beide aus Carbon und mit einem interessante Kopf versehen. Der funktioniert einmal als klassischer 3-Wege-Kugelkopf. Zum anderen lässt sich die Längsachse sperren, sodass nur noch Nick- und Gierbewegungen möglich sind – ein interessantes Feature für Videofilmer.

Die beiden Modelle Theta und Theta Max unterscheiden sich vor allem in ihrer Größe und der Tragfähigkeit: Das kleinere Theta wiegt bei einem Packmaß von 42 Zentimetern 1,35 Kilogramm und trägt bis zu elf Kilogramm. Das größere Theta Max lässt sich auf 45 Zentimeter Länge zusammenschieben, kommt auf ein Gewicht von 1,5 Kilogramm und nimmt Kameras bis zu einem Gewicht von 20 Kilogramm auf.

Wann die cleveren Theta-Stative auf den Markt kommen sollen, steht noch nicht fest. Offenbar plant Benro zunächst eine Kickstarter-Kampagne zur Vorfinanzierung, angelaufen ist diese aber noch nicht. Preise in US-Dollar stehen jedoch bereits fest. Sämtliche Komponenten des Theta-System sollen zum Einführungspreis kommen: Das Stativ Theta für 349 Dollar (später 599 Dollar), Theta Max für 399 Dollar (699 Dollar) und das Akku-Modul für die Auto-Level-Funktion für 50 Dollar (149 Dollar).

