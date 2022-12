Rollei präsentiert drei neue faltbare Drohnen mit WiFi-Funktion

Brillante Aufnahmen dank Full-HD- oder HD-Kamera & Sechs-Achsen-Gyroskop

Norderstedt, 08.12.2022. Drohnen ermöglichen immer neuere Perspektiven und werden aus diesem Grund immer beliebter. Sie bieten nicht nur Flugspaß, sondern über die integrierte Kamera auch atemberaubende Aufnahmen. Aus diesem Anlass präsentiert der Fotozubehör-Experte Rollei drei neue Kameradrohnen im eigenen Sortiment: die Fly 100pro, die Fly 80 combo und die Fly 60 combo.

Die Kameradrohne Fly 100pro

Der Quadrokopter Fly 100pro überzeugt in Sachen Bildqualität dank 1/4-Zoll-CMOS-Sensor mit Full-HD-Aufnahmen in einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Sowohl Foto- als auch Videoaufnahmen können dabei wahlweise auf einer eingelegten microSD-Karte oder auf dem mit der Drohne verbundenen Smartphone (in HD-Auflösung) abgespeichert werden. Ohne Hindernisse verfügt die Drohne dank GPS über eine Reichweite von 600 Metern und ermöglicht bei einer vollen Akkuladung eine Flugzeit zwischen 12 und 15 Minuten. Bei einem geringen Eigengewicht von gerade einmal 248 Gramm mit eingesetztem Akku, ist die Drohne auf ein kompaktes Maß von 14,5 Zentimetern Länge faltbar. Die Fly 100pro, die größte Drohne im Rollei-Sortiment, verfügt zusätzlich über verschiedene Funktionen, wie eine Follow-Me-Funktion, eine Way-Point-Funktion, Gestensteuerung und viele Weitere.

Die Kameradrohnen Fly 80 combo

Die Fly 80 combo besitzt eine Full-HD-Kamera mit einem Zwei-Megapixel-Sensor. Diese sorgt bei Foto- und Video-Aufnahmen für eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Sie verfügt über drei Geschwindigkeits-Modi sowie eine Autoschwebe-, One-Key-Return- und eine Not-Aus-Funktion. Über eine Reichweite von bis zu 40 Metern kann der Quadrokopter eine Flugzeit von bis zu 12 Minuten erreichen. Das Leichtgewicht von 155 Gramm kann, wie die Fly 100pro auch, für einen sicheren Transport auf ein kompaktes Maß von 14,5 Zentimeter zusammengeklappt werden.

Die Kameradrohne Fly 60 combo

Auch das dritte Modell, die Fly 60 combo, verfügt über den identischen Zwei-Megapixel-Kamerasensor mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln (HD-Auflösung). Wie die größere Fly 80 combo überzeugt die Fly 60 combo mit drei Geschwindigkeits-Modi und zahlreichen Funktionen. Inklusive Akku und Rotoren kann die Fly 60 combo bei einem Eigengewicht von 157 Gramm für bis zu 10 Minuten für kreative Aufnahmen sorgen. Bei diesem Quadrokopter besteht die Möglichkeit, ihn auf bis zu 13,5 Zentimeter zusammenzuklappen.

Alle drei Drohnen überzeugen mit einem eingebauten Sechs-Achsen-Gyroskop, sodass vom Start bis hin zur Landung eine sichere Fluglage gewährleistet wird. Bei jedem Modell stehen für den Flugspaß vier leistungsstarke Motoren und bei der Fly 100pro zusätzlich ein Luftdruck-Sensor zur Verfügung.

Ein austauschbarer Lithium-Polymer-Akku sorgt für die nötige Power. Für noch mehr Flexibilität und Komfort verfügen alle Quadrokopter über eine WiFi-Funktion mit Live-Bild-Funktion auf das eigene Smartphone. Ermöglicht wird das bei der Fly 100pro über die kostenlose App „Fly GPS“ und bei den kleineren Drohnen über die ebenfalls kostenlose App „Fly Air“.

Der Lieferumfang aller Quadrokopter umfasst neben dem Gerät selbst die Fernsteuerung, Ersatz-Rotorblätter, ein USB-Ladekabel und eine Transporttasche. Die zwei kleineren Drohnen kommen für einen längeren Flugspaß direkt mit einem Ersatz-Akku. Bei Bedarf bietet Rollei neben den Drohnen weitere Ersatzteile optional im Onlineshop an. Dazu gehören neben der Fernsteuerung und den Ersatz-Rotorblättern auch Transporttaschen und zusätzliche Akkus.

Weitere technische Informationen können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Ab sofort ist die Fly 100pro für 199 Euro (UVP), die Fly 80 combo für 149 Euro (UVP) und die Fly 60 combo für 99 Euro (UVP) mit dem separat erhältlichen Zubehör unter www.rollei.de/drohnen im Rollei Onlineshop verfügbar.