Capture One ändert sein Lizenzmodell: Ab 1. Februar 2023 wird es keine jährlichen Updates mehr für die Workflow-Software Capture One Pro geben. Damit entfallen für Besitzer einer früheren Version auch die vergünstigten Upgrade-Angebote. Stattdessen wird Capture One Pro ab nächstem Jahr kontinuierlich neue Updates erhalten. Was die Umstellung auf die „Sofort-Updates“ kostet, verrät Capure One derzeit noch nicht.

Capture One macht es seinen Kunden und treuen Anhängern derzeit nicht gerade leicht. Erst wurden die Preise für die Workflow-Software Capture One Pro in den letzten Jahren kräftig angehoben. Und jetzt verkündigt das vor zwei Jahren von Phase One abgespaltene Software-Unternehmen das Aus für die jährliche neue Version. Stattdessen soll es zukünftig kontinuierlich Software-Updates mit neuen Features geben. Für gekaufte Versionen will Capture One nur noch Bugfixes nachreichen und das nur noch für rund ein Jahr.

Mit dem neuen Vertriebsmodell, das zum 1. Februar 2023 in Kraft tritt, entfallen auch die vergünstigten Upgrade-Angebote für Besitzer früherer Versionen von Capture One Pro. Anstelle dieser Upgrades wird es künftig ein Treueprogramm geben, Details dazu nennt Capture One aktuell nicht.

Auf dem Weg zum reinen Abo-Modell?

Als Capture One seine Kunden vor knapp einer Woche von den kommenden Änderungen informierte, schien klar: Capture One Pro wird auf ein reines Abo-Modell umgestellt. Das hat das Unternehmen inzwischen dementiert und verspricht: Es wird weiterhin Kauflizenzen geben – allerdings ohne vergünstigte Upgrade-Möglichkeiten auf kommende Versionen.

Anstelle der kostenpflichtigen, aber vergünstigten Upgrades auf die nächste Hauptversion von Capture One Pro tritt ein Treueprogramm. Einzelheiten dazu wollte der Software-Hersteller zunächst erst am 1. Februar 2023 mitteilen, wenn das neue Vertriebsmodell in Kraft tritt. Nach heftigen Protesten soll die Konditionen des Treueprogramms nun Mitte Januar 2023 veröffentlicht werden.

Was heißt das für Besitzer von Capture One Pro?

Besitzer von Capture One Pro haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, auf den angekündigten Kurswechsel zu reagieren:

Wer Capture One Pro bereits abonniert hat, braucht nichts zu unternehmen. Das künftige Vertriebsmodell bezieht sich nur auf die Kaufversion.

Wer die aktuelle Capture One Pro 23 bereits gekauft hat, erhält noch bis 30. September 2023 die üblichen Updates. Danach muss die nächste Vollversion wieder komplett neu erworben werden. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, in das neue Treueprogramm zu wechseln. Welche Option günstiger ist, steht leider erst fest, wenn Capture One Mitte Januar die Konditionen für das Treueprogramm veröffentlicht.

Wer Capture One 22 oder eine noch ältere Version besitzt, kann noch bis 31. Januar 2023 uneingeschränkt das Upgrade für die aktuelle Version 23 kaufen. Es gelten fortan die üblichen Konditionen für Besitzer von Catpure One Pro 23. Ob das Treueprogramm auch für Besitzer älterer Versionen vor Capture One Pro 23 angeboten wird, teilt das Software-Unternehmen nicht mit.

Ausführliche Informationen (in Englisch) bei Capture One